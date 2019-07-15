Р. Карбаускис: С. Сквярнялис вступил в конфликт интересов в связи с соцопросом

Фото BFL/Каролиса Каволелиса

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Лидер правящих «аграриев» Рамунас Карбаускис считает, что премьер Литвы Саулюс Сквярнялис поступил некорректно и мог вступить в конфликт интересов, когда правительственная канцелярия заказала опрос о влиянии фракции партии в сейме на рейтинги премьер-министра.

«Что касается тех проведенных опросов, то председатель партии считает, что некоторые находившиеся в них вопросы являются некорректными и, что, заказывая такой опрос, С. Сквярнялис возможно вступил в конфликт интересов», – сказала BNS в пятницу представитель Р. Карбаускиса по связям с прессой Даля Вянцявичене.

По ее словам, возможное нарушение должны оценить соответствующие органы.

Об этом она заявила после того, как советник премьера Скирмантас Малинаускас подтвердил, что опрос о влиянии «аграриев» и Р. Карбаускиса на оценку работы премьер-министра заказала правительственная канцелярия.

Этот опрос был проведен компанией Vilmorus в июне.

На этой неделе результаты опроса опубликовал портал delfi.lt.

Упомянутый опрос был проведен после президентских выборов в июне, на которых С. Сквярняли оказался третьим и не прошел во второй тур.