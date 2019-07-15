У берегов Туниса затонуло судно с мигрантами: обнаружены 82 трупа

Фото из открытых источников

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Не менее восьмидесяти трех нелегальных мигрантов стали жертвами кораблекрушения, одного из самых крупных за последние годы, которое произошло на прошлой неделе у берегов Туниса.

Об этом пишет в воскресенье, 14 июля, новостное агентство Reuters со ссылкой на Красный Крест.

Судно, потерпевшее крушение, вышло в путь из Ливии и направлялось к берегам Европы. Мигранты, оставшиеся в живых, рассказали сотрудникам пограничной службы Туниса, что на борту находились 86 человек.

Четверых выживших выловили из воды местные рыбаки, однако один из них скончался затем в больнице, сообщает представитель агентства ООН по оказанию помощи беженцам (UNHCR).