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C нынешнего года в Украине не будут принимать детей в детские дома

Фото pixabay.com

В Украине с 2020 года детей не будут устраивать в детские дома, в исключительном случае, детей будут направлять в патронатные и приемные семьи или семейный дом ребенка.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на украинские СМИ, об этом в ходе селекторного совещания с представителями облгосадминистраций заявил заместитель министра социальной политики Украины Олег Коваль.

Он также сообщил, что к 2023 году на месте детских домов будут организованы паллиативно-реабилитационные центры, которые будут оказывать помощь всем детям, независимо от их социального статуса и возраста.

В свою очередь уполномоченный Президентом Украины по правам ребенка Николай Кулеба заявил, что даже лучший приют никогда не заменит ребенку семейное тепло и заботу. Он отметил, что мировая практика и утвержденная правительством Национальная стратегия предусматривают переход на систему, которая обеспечит уход и воспитание ребенка в семейной или приближенной к семейной среде.

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