Гражданам Китая запретят въезд в Россию

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Россия с 20 февраля временно приостановит въезд граждан Китая, направляющихся в страну по работе, в частных, учебных и туристических целях.

Об этом сообщили в секретариате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой по итогам заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России.

«С 00.00 местного времени 20 февраля 2020 года временно приостановить пропуск граждан Китайской Народной Республики через государственную границу Российской Федерации, въезжающих на территорию РФ в целях осуществления трудовой деятельности, в частных, учебных и туристических целях», — говорится в сообщении.

Также будет временно приостановлен прием документов, оформление и выдача приглашений гражданам Китая на въезд в Россию для трудовой деятельности, разрешений на привлечение и использование иностранных работников и на работу для тех из них, кто находится за пределами России. С 19 февраля для граждан Китая приостановят прием документов, оформление и выдачу приглашений на въезд в РФ в частных и учебных целях. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.