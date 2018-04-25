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Cага о Brexit: продолжение

Фото Swedbank

Когда мы наблюдаем за переговорами по Брекситу, нас не оставляет ощущение дежа-вю. Снова с приближением середины осени за одним бесплодным раундом переговоров следует другой, и вероятность провала переговоров только возрастает.

Для того чтобы государства смогли ратифицировать соглашение до конца этого года, когда закончится переходный период для выхода Великобритании из ЕС, переговоры должны быть завершены к середине октября. В прошлогоднем фильме одна из сцен была сделкой в ​​последнюю минуту, что позволило избежать жесткого Брексита, но на сей раз все может пойти в другом направлении.

В этом году — настоящие переговоры по Brexit

Год назад было достигнуто временное соглашение о переходном периоде. В то время одним из ключевых моментов пересечения был вопрос о границе между двумя Ирландиями. Однако было решено, что даже в случае неудачных переговоров Северная Ирландия будет соблюдать некоторые стандарты товарообмена и правила ЕС, чтобы избежать пограничного контроля.

В этом году переговоры были обречены на провал. Мало того, что все самые сложные вопросы будущих отношений оставлены на этот год, но и сами переговоры должны пройти в рекордные сроки. Торговые переговоры такого масштаба обычно занимают много лет, но не в этот раз, когда решение нужно было найти менее чем за год, а сам процесс был остановлен глобальной пандемией.

Поэтому, что и неудивительно, переговоры зашли в тупик. Ситуация усугубляется еще и тем фактом, что в конце сентября парламент Великобритании принял закон о внутреннем рынке, который пытается обойти основное соглашение об ирландской границе, нарушая международное право.

Борьба за рыбу и конкуренцию

По сути, переговорам мешают две основные точки пересечения, а именно неспособность достичь соглашения о свободной торговле: общие рыболовные воды и политика конкуренции.

Страны — члены ЕС используют для рыболовства общие территориальные воды. Прибрежные города Великобритании были решительными сторонниками Брексита, надеясь, что они получат исключительные права на рыбную ловлю в морях Великобритании. ЕС и, в частности, Франция работают над сохранением нынешнего статус-кво. Водная проблема кажется больше политической, чем экономической, и обе стороны пытаются показать, что они делают все возможное, чтобы защитить важные интересы своих избирателей. Тем не менее компромисс по этому вопросу, скорее всего, в конце концов будет достигнут.

Другая точка пересечения — вопрос честной конкуренции — намного сложнее. Стремясь заключить соглашения о свободной торговле, стороны обычно гармонизируют стандарты для различных товаров, ограничивая субсидии и другую государственную поддержку бизнеса, чтобы обеспечить честную конкуренцию.

Краеугольным камнем Брексита был отход от европейских стандартов с целью получения конкурентного преимущества, но это трудно совместить с беспошлинным перемещением товаров. Честная конкуренция и целостность единого рынка являются одними из основополагающих принципов ЕС, и здесь не следует ожидать серьезных компромиссов со стороны ЕС.

Победа любой ценой?

В настоящее время переговорная ситуация напоминает классическую игру «Трусишка» (англ. Chicken game). Название игры происходит от хулиганского развлечения подростков США в ХХ веке. 

Правила просты — две машины, стоя напротив друг друга, трогаются с места на максимальной скорости, и тот, кто, испугавшись, первым свернет в сторону, проигрывает. Лучший способ выиграть такую ​​игру — убедить оппонента перед соревнованием, что вы — иррациональный  сумасшедший, решившийся на лобовую во имя победы.

Категорические позиции обеих сторон на переговорах и законы, нарушающие международные соглашения, как раз и призваны убедить соперника в том, что жесткий Брексит для него лучше, чем уступки. Но все видят и понимают, что это неправда.

Жесткий Брексит навредит всем

Великобритания входит в десятку важнейших экспортных рынков Литвы. Если предположить, что переговоры провалятся и 1 января 2021 года произойдет жесткий Брексит, то в этом случае сбои в торговле, тарифы и негативные побочные эффекты через других наших партнеров по экспорту могут снизить ВВП Литвы до 2%.

Этот ущерб не будет катастрофическим, но он, безусловно, нежелателен, особенно в то время, когда экономика все еще восстанавливается после шока, вызванного пандемией. Конечно, с учетом многолетней истории Брексит у компаний, торгующих с Великобританией, была возможность подготовиться к негативному сценарию. Однако на этот раз процесс омрачен пандемией, и в результате некоторые предприятия могут быть застигнуты врасплох.

В ближайшем будущем ожидаются еще несколько напряженных недель переговоров, которые определят конец саги о Брексите. Хотя в настоящий момент, похоже, мало надежд на достижение договоренности, стоит помнить, что ЕС почти всегда находит решения сложных вопросов в последнюю минуту.

Конечно, пандемия не облегчает ситуацию, которая беспокоит стороны гораздо больше, и существует риск того, что стороны переговоров не уделят достаточного внимания поиску компромисса. С прагматической точки зрения, Великобритания должна приложить все усилия, чтобы найти решение. Это одна из наиболее пострадавших от Covid-19 стран в мире, и ее экономика, особенно зависимая от услуг, сократилась более чем на одну пятую в этом году.

Жесткий Брексит серьезно ухудшит экономическое положение Великобритании, которая уже находится на грани депрессии. Жесткие позиции сторон вполне рациональны и понятны, но,  если слишком поздно принять решение о смене курса, авария может стать неизбежной.

Старший экономист Swedbank Витянис ШИМКУС

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