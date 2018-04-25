Как вторая волна Covid-19 влияет на расходы населения

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Несмотря на то что в последние недели число случаев заражения Covid-19 в стране растет особенно быстрыми темпами, привычные расходы населения изменились минимально. По данным Swedbank, с начала осени объем платежей по картам снизился только в секторах, связанных с туризмом. В других секторах в настоящее время мало признаков озабоченности – здесь оборот платежей значительно превышает прошлогодний объем.

С момента окончания карантинного периода особенно быстрое восстановление наблюдалось практически во всех секторах, ухудшение наблюдалось лишь в сферах гостиничного бизнеса и авиаперевозок. Эти два сектора по-прежнему остаются в зоне особо ощутимых потерь.

Правда, сектор гостиничного бизнеса летом практически вышел из отрицательной зоны, но с приходом осени и возвращением людей на работу объем платежей в этом секторе всего за несколько недель сократился более чем вдвое.

Аналогичная ситуация и с аэропортами — данные о платежах, которые летом демонстрировали минимальные признаки восстановления, снова упали и теперь не достигают даже четверти прошлогодних объемов.

Тем не менее другие сектора, похоже, пока не испытывают беспокойства. Например, данные Swedbank показывают, что в конце сентября этого года объем платежей по картам все еще был значительно выше, чем в прошлом году, в следующих сферах деятельности: бытовые товары (+33%), здоровье и красота (+27%), кафе и рестораны (+34 процента).

Наибольший рост был зафиксирован в сфере расходов на продукты питания и товары первой необходимости в супермаркетах — здесь рост составил более 40%.

В целом общая сумма карточных платежей в сентябре увеличилась более чем на пятую часть по сравнению с тем же периодом прошлого года. Вероятно, значительная часть этого роста связана с изменением привычки населения — не использовать наличные для расчетов.

Растущие ожидания населения

О том, что население пока не боится вируса, свидетельствуют не только данные платежных карт, но и положительные ожидания населения. Например, в сентябре изменения финансового положения домохозяйств за последние 12 месяцев были оценены населением лучше, чем в августе. В целом показатель потребительского доверия увеличился на 2 процентных пункта по сравнению с августом.

До сих пор на восстановление экономики Литвы влияли не только положительные ожидания населения и их активность в потреблении, но и рост заработной платы и занятости. Щедрые государственные социальные пособия также побуждали население тратить деньги.

По данным Swedbank, операции по снятию наличных достигли пика в июле и августе благодаря льготам для пенсионеров, семей, воспитывающих детей, и других более уязвимых социальных групп.

Литва выделяется среди своих соседей

В отличие от Литвы, в соседних Эстонии и Латвии объем платежных карт так и не достиг докарантинного уровня ни летом, ни осенью. Интересно, что в последние недели в Эстонии даже наблюдался спад.

По данным Swedbank, в конце сентября общая сумма карточных платежей в Эстонии была на 1% ниже, чем за тот же период год назад, а в Латвии он вырос всего на несколько процентов.

Однако эти тенденции не должны вызывать особого удивления — в первой половине этого года экономика Литвы сократилась минимально и пока с наименьшими показателями по сравнению с другими странами еврозоны. Этому способствовали благоприятная структура экспорта, стабильный внутренний спрос и своевременная государственная поддержка.

Неуверенность с наступлением холодного сезона

Однако с приближением холодного сезона и быстрым ростом числа инфицированных рост платежей по картам, вероятно, замедлится и в Литве. Действительно, после кризиса, вызванного пандемией, население, похоже, стало намного более опытным в использовании цифровых услуг — поскольку онлайн-торговля продолжает расти, все больше и больше компаний пытаются перенести свою деятельность в виртуальное пространство.

Так что в данном случае у населения есть хороший выход из ситуации, продиктованной пандемией, — покупать необходимые товары и услуги здесь и сейчас, не выходя из дома, тем самым снижая риск распространения вируса.

Грета ИЛЯКИТЕ, экономист Swedbank