Задержания на границе

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Выявление контрабанды, краденых предметов, задержание нелегалов, а также преступников, пытающихся скрыться от правосудия, – таковы тревожные будни границы.

Попытка провоза нелегалов

Литовские пограничники задержали двух граждан Латвии, которые незаконно перевозили иностранцев в Западную Европу. Об этом сообщила Служба охраны государственной границы республики (СОГГ).

Инцидент произошел на минувшей неделе, во вторник, возле села Салапераугис в Калварийском самоуправлении, на дороге Мариямполе – Сувалки. Пограничники остановили автомобиль, за рулем которого находился 49-летний гражданин Латвии. Также в машине находился его 57-летний соотечественник, имевший соответствующие документы, и еще трое человек.

В ходе проверки выяснилось, что трое пассажиров – мужчина, женщина и несовершеннолетний мальчик – являются гражданами России. Все они чеченской национальности. У иностранных граждан не было проездных документов, также они не предоставили свидетельств о проживании от Центра регистрации иностранцев в Латвии.

В соседней стране просителям убежища запретили выезжать за границу, пока их заявления находятся на рассмотрении.

В отношении латвийских граждан начато досудебное расследование. Им может грозить лишение свободы на срок до восьми лет. Автомобиль был изъят, а подозреваемые заключены под стражу. Просители убежища задержаны, в ближайшее время их планируют передать латвийским пограничникам.

Проблемы с законом

Литовские пограничники задержали в аэропорту Вильнюса гражданина Литвы, который совершил преступления в Германии и, возможно, в Литве. Об этом сообщила Служба охраны государственной границы.

По данным правоохранителей, инцидент произошел 7 октября вечером. Сотрудники Службы охраны государственной границы получили информацию о том, что мужчина вылетел из Берлина на самолете в Литву. Из Германии, где он постоянно проживал, его депортировали за преступление.

При проверке документов выяснилось, что у 29-летнего гражданина Литвы также возникли проблемы с правоохранительными органами на родине. С 6 октября его разыскивала клайпедская полиция.

Характер преступления, в котором подозревают мужчину, не уточняется. Гражданин Литвы был задержан и доставлен в помещение пограничной заставы Вильнюсского аэропорта. В этот же день он был передан прибывшему конвою инициатора розыска.

Пистолет в дорожной сумке

Пограничники задержали гражданина Эстонии, который без разрешения перевозил через границу огнестрельное оружие, сообщает пресс-служба.

Сотрудники Пагегяйской команды Шяуляйской пограничной заставы остановили автомобиль Chrysler Voyager в Пасвальском районе, на дороге Панявежис – Пасвалис – Рига.

Транспортным средством, зарегистрированным в Эстонии, управлял 52-летний гражданин этой страны. Во время досмотра пограничники обнаружили в дорожной сумке водителя, предположительно, огнестрельное оружие, разрешения на перевозку которого через границу мужчина не имел. После допроса мужчину задержали.

Оружие было изъято, начато досудебное расследование по факту перевозки оружия без лицензии через границу. За это гражданину Эстонии может грозить до трех лет лишения свободы. Автомобиль нарушителя конфискован.

Инцидент в Каунасском аэропорту

В Литве задержали жителя Кибартай, который пытался уклониться от военной службы. Об этом сообщила Служба охраны государственной границы республики.

По данным погранслужбы, нарушитель употреблял алкоголь у входа в зал прибытия, что делать в этой зоне запрещено. Когда пограничники попытались призвать молодого человека к порядку, тот отреагировал агрессивно и начал нецензурно выражаться. Также он не подчинился требованиям правоохранителей надеть защитную маску и сопротивлялся задержанию. В результате сотрудникам пришлось применить физическую силу и надеть на него наручники.

Выяснилось, что задержанный живет в Кибартай и приехал в аэропорт, чтобы встретить знакомого. Также стало известно, что мужчину с июня разыскивают за уклонение от обязательной военной службы.

Пограничники передали жителя Кибартай сотрудникам полиции Каунаса, которые расследуют инцидент. Он будет привлечен к административной ответственности за несколько проступков: неоднократное употребление алкоголя в общественном месте, нарушение общественного порядка, несоблюдение требований законодательства, нахождение без маски, унижение чести и достоинства должностного лица.