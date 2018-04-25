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TOP,Виленский Вестник

Энергия из отходов: новейшие технологии против мусора

Фото vkj.lt

С расширением и ростом Вильнюса стремительно растет и потребность в энергии. Вильнюсская когенерационная станция, строительство которой завершает государственный энергохолдинг Ignitis grupe, получила разрешение на запуск.

На этой станции будут сжигаться неопасные коммунальные отходы и биотопливо. Агентство охраны окружающей среды выдало компании- оператору станции Vilniaus kogeneracine jegaine разрешение интегрированной превенции и контроля загрязнений. Это означает, что станция отвечает природоохранным требованиям Литвы и Евросоюза. 

Совокупная тепловая мощность котлов на биотопливе станции составляет 175 мегаватт, котлов на отходах – 65 мегаватт, мощность производства электроэнергии на ней составляет 100 мегаватт, из которых доля вырабатываемой электроэнергии на отходах составляет до 20 мегаватт. Станция планирует перерабатывать до 160 тонн отходов в год.

По окончании строительства в соответствии с применяемыми экологическими и энергетическими технологиями эта станция станет одной из самых современных электростанций такого типа во всей Европе.

В октябре на Вильнюсскую когенерационную электростанцию начали свозить первые коммунальные отходы, рассортированные на заводе механической биобработки. Они будут использоваться для работ по наладке работы станции, сообщил государственный энергохолдинг Ignitis grupe, который реализует проект. 

За год на Вильнюсском заводе механической биобработки отходов будет перерабатываться около 230 тыс. тонн отходов, после этого процесса остается около 120 тыс. тонн отходов, из которых будет производиться энергия. 

Между тем, как сообщает  BNS, завершающая строительство Вильнюсской когенерационной электростанции группа Ignitis grupe расторгает договор стоимостью 149,65 млн евро с находящейся в процессе реструктуризации польской компанией Rafako — последняя отвечает за строительство работающего на биотопливе оборудования электростанции. 

Расторжение договора с Rafako может примерно на год отодвинуть начало работы оборудования на биотопливе, старт которого планировался в четвертом квартале следующего года, — предприятию придется искать новых подрядчиков, которые закончат строительство, сообщила  Ignitis grupe через Вильнюсскую биржу Nasdaq. 

«Это значит, что работающее на биотопливе оборудование позже начнет генерировать доходы, а это негативно скажется на доходах сегмента «зеленой» выработки», — говорится в сообщении Ignitis grupe.

Компания Rafako на сегодняшний день выполнила около 80% работ по договору. Однако расторжение договора, утверждает Ignitis grupe, не скажется на строительстве оборудования для выработки тепловой энергии из отходов, так как им занимаются другие подрядчики. 

Как сообщает Ignitis grupe, решение о расторжении договора принято 5 октября после сообщения от Rafako о расторжении и заключения о неспособности предприятия выполнить работы. Компания утверждает, что не согласна с аргументами Rafako, и намерена отстаивать свои права в Стокгольмском арбитраже. 

Вильнюсская когенерационная электростанция должна начать выработку тепла в ноябре. 

Проект Ignitis grupe финансируется на средства ЕС (до 140 млн евро), кредита Европейского инвестиционного банка (до 190 млн евро) и на собственные средства группы.

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