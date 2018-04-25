Коронавирус диктует правила поведения

Фото BFL/Теодораса Билюнаса

На фоне роста числа заболеваний премьер-министр Литвы С.Сквярнялис на минувшей неделе заметил, что «вирус никуда не пропал, нам нужно приспособиться, но делать все, чтобы экономика сохранилась, ведь если страну придется закрыть, то это может быть шаг в сторону краха», – заметил он.

Правила для приезжающих

Изолироваться нужно только по приезде из тех стран, где заболеваемость COVID-19 выше, чем в Литве, постановило на минувшей неделе литовское правительство, информирует BNS.

Кабинет министров решил отказаться от действовавшего до этой поры правила о пределе заболеваемости — 25 случаев на 100 тыс. жителей — и утвердил новый порядок, при котором самоизоляция нужна только по приезде из стран, где заболеваемость на 10% выше, чем в Литве.

Принято решение, что при оценке необходимости самоизоляции для приезжающих из третьих стран будут учитываться и дополнительные критерии: показатель объема тестирования, процент положительных результатов тестов, доступность информации, показатель госпитализации.

Правительство также постановило отныне регистрировать всех участников мероприятий независимо от их числа. К категории мероприятий будут отнесены и городские праздники, ярмарки. До сих пор регистрация была обязательной, если число участников мероприятия превышало 300 человек.

По словам министра внутренних дел Риты Тамашунене, в случае вспышки заболеваемости это позволит отслеживать контактировавших лиц и предписывать им самоизоляцию.

Карантин в Расейнском районе

Помимо уже введенных в самоуправлении мер безопасности (обязательное ношение масок, удаленная работа и учеба) ограничена (до полуночи) работа кафе и ресторанов, регулируются потоки покупателей в магазинах, сообщает BNS. Рекомендуется отменить и службы в храмах.

В районе будет ограничено сообщение — в междугородных и пригородных автобусах расстояние между пассажирами должно быть не меньше метра. Нельзя выходить из дома без причины — можно ездить в магазин, аптеку, поликлинику, на работу, на выборы.

По словам министра здравоохранения Аурелиюса Вяриги, в течение двух последних недель показатель заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч жителей в Расейнском районе составил 1 108 случаев, умерли четыре заразившихся человека, за две недели зафиксировано 17 вспышек в учреждениях и на предприятиях, а также 25 — в семьях.

А. Вярига сказал, что беспокойство вызывает и пассивное отношение населения района к проверкам на коронавирус.

Премьер С. Сквярнялис, возмущенный тем, что мобильный пункт проверки на коронавирус в Расейняй стоит полупустой, призвал руководство самоуправления района побуждать жителей проверяться. В противном случае, по словам премьера, кабмин в ближайшее время может ограничить передвижение из самоуправления.