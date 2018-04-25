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TOP,Новости,Экономика

ЦБ: экономика Литвы может сократиться на 3-21%

Фото BFL/Ирмантаса Гялунаса

Банк Литвы (БЛ, Центробанк, ЦБ) прогнозирует, что экономика Литвы в зависимости от сроков карантина, может сократиться в диапазоне от 3,4% до 20,8%.

Центробанк в четверг обновил прежние прогнозы, представив три сценария развития хозяйства.  

«В случае среднесрочного сценария карантина в форме латинской буквы U, сокращение экономики прогнозируется в размере более 10% – на 11,4 проц. пункта.

Между тем, если влияние будет краткосрочным, если карантин продлится два месяца (…) приблизительно до середины мая, (…), то сокращение будет между 3 и 4%. И если будет затянувший у-образный спад (карантин на 4 месяца), то сокращение будет около 21%», – заявил в четверг председатель правления БЛ Витас Василяускас. 

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