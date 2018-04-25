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Дэниел Крейг оставит своих детей без наследства

Photo by Luke Rauscher on Foter.com / CC BY

Британский актер, звезда фильмов об агенте 007 Дэниел Крейг своим дочерям откажет в наследстве, пишет The Sun.

52-летняя знаменитость уверен, что люди должны тратить или жертвовать свои деньги, пока они живы.

Крейг также считает, что «наследство — это очень неприятно».

«Моя философия заключается в том, чтобы избавиться от всего этого или раздать до того, как я уйду», — подчеркнул актер.

У Крейга двое детей — 28-летняя дочь от бывшей жены Фионы Лаудон и двухлетняя дочь от актрисы Рэйчел Вайс. 

Отмечается, что только за один фильм о Бонде — Не время умирать — Крейг получил 18 миллионов фунтов стерлингов.

Напомним, что дети основателя Apple останутся без наследства. Вдова Стива Джобса не оставит детям миллиарды отца.

korrespondent.net

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