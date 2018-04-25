Новые правила проезда в общественном транспорте во время карантина

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В связи с карантином в столичном общественном транспорте вступили в силу новые правила. Контролеры и волонтеры будут ограничивать количество пассажиров и следить, чтобы люди соблюдали дистанцию в общественном транспорте.

Можно ехать только сидя, поэтому пассажиров просят не заходить в автобус или троллейбус, если там все места уже заняты. Автобусы и троллейбусы будут дезинфицировать чаще, это будут делать мобильные бригады. Место работы водителя отделено лентой, через переднюю дверь нельзя ни входить, ни выходить.

«Сейчас наш приоритет — усилить дезинфекцию, обеспечить безопасность – пассажиров, водителей, контролеров. Автобусы и троллейбусы будут курсировать, за исключением ночных, важно соблюдать дистанцию. С понедельника можно ездить только сидя, будем координировать потоки, чаще дезинфицировать и проветривать транспортные средства. Контролеры в этот период больше будут работать на остановках, внутрь будут заходить реже. Будем наблюдать за потоком пассажиров и по мере необходимости корректировать расписания. Призываю всех оставаться дома, а если все же надо выйти, то вести себя в общественном транспорте сознательно, если вам ехать недалеко, лучше идите пешком или воспользуйтесь велосипедом», – сказала директор Susisiekimo paslaugos Модеста Гусаровене.

Рекомендации специалистов Центра национального здравоохранения

На общественном транспорте призывают ездить только в магазины за продуктами, в аптеки, в поликлиники (только если помощь необходима), на работу, если нет возможности работать из дома.

В общественный транспорт можно заходить только по одному и только через среднюю или заднюю дверь. Перед тем как войти в троллейбус или автобус, просят воспользоваться дезинфектором — его предложит специалист на остановке. В автобусе или троллейбусе займите сидячее место и следуйте другим рекомендациям. Этот порядок утром (с 6:30 до 8:30) и вечером (с 16:00 до 18:00) на 20 остановках будут регулировать контролеры и волонтеры.

В автобусы и троллейбусы будут пускать столько людей, сколько в них есть сидячих мест. Поэтому рекомендуют планировать поездки с запасом времени. Пассажиров просят проявить понимание и следовать установленному порядку. В общественном транспорте не продают одноразовые билеты. Их можно приобрести с помощью приложений m.Ticket, Trafi, пополнить «Карту вильнюсца» в установленных местах. Во время карантина основная функция контролеров — обеспечение безопасности пассажиров. Билеты проверять будут, но этот процесс будет более толерантным и гибким.

Следите за информацией о возможных изменениях в расписании движения общественного транспорта на странице www.stops.lt.

Подготовлено по BNS и литовским СМИ