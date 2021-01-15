Цена на «ковидные» тесты завышена

По данным прокуратуры, при проведении досудебного расследования возможного мошенничества, легализации имущества, полученного преступным путем, злоупотреблений, фальсификации документов или владения поддельным документом при приобретении быстрых тестов COVID-19 были получены данные о возможном нарушении общественного интереса.

Заплачено выше рыночной цены

По данным правоохранительных органов, договор продажи был заключен путем осуществления публичной закупки в результате закрытых переговоров, он был заключен в нарушение принципа прозрачности, закрепленного в Законе о публичных закупках.

Было установлено, что при осуществлении и заключении договора также было нарушено правило рационального использования средств при приобретении услуг, товаров или работ, закрепленное в Законе о публичных закупках.

По данным правоохраны, Национальная лаборатория общественного здоровья и компания заключили договор о 510 тыс. тестов, стоимость этого договора с НДС составляет 6 млн евро.

«Без оценки других представленных предложений, без поиска поставщика, который мог бы поставить быстрые тесты по конкурентной цене, была принята предложенная компанией цена, по заключенному договору было заплачено значительно больше, чем расценки, действовавшие на рынке», – говорится в сообщении прокуратуры.

С учетом того, что тесты приобретены почти в три раза дороже реальной их стоимости, прокуроры, защищающие общественный интерес, просят суд взыскать с компаний более 4 млн евро.

Досудебное расследование закупки быстрых тестов на COVID-19 продолжается, проводятся запланированные процессуальные действия. В данный момент подозрения предъявлены шести лицам.

Расследование проводят сотрудники Управления по спецзаданиям Службы расследования финансовых преступлений, расследование организуют и контролируют прокуроры Департамента расследования организованных преступлений и коррупции Генпрокуратуры и Третьего отдела уголовных преследований Вильнюсской окружной прокуратуры.

По информации прокуратуры, чтобы не навредить досудебному расследованию, в данный момент детальная информация не сообщается.

Подозрения – представителям компаний, бывшему вице-министру

Ранее сообщалось, что в этом расследовании подозрения предъявлены бывшему заместителю министра здравоохранения Лине Юрушявичене и руководству компании Profarma, главе компании Bona diagnosis Редасу Лаукису.

Бывший тогда вице-канцлером правительства Лукас Савицкас и советник бывшего премьера Саулюса Сквярнялиса по вопросам здравоохранения Йонас Кайрис в этом досудебном расследовании были опрошены в качестве спецсвидетелей.

Закупки осуществляла Национальная лаборатория надзора за общественным здоровьем. Правоохранительные органы опросили лиц, которые тогда возглавляли лабораторию. Витаутас Жимницкас, руководивший лабораторией на момент подписания договора, скончался в июле прошлого года.

В качестве свидетеля в этом деле был опрошен и бывший тогда министром здравоохранения Аурелиюс Вярига.

Экспресс-тесты были закуплены в срочном порядке – договор об их покупке руководство лаборатории подписало в тот же день, когда было получено предложение Profarma. За один день компании авансом была переведена вся сумма в 6 млн евро.

Правоохранительные органы также ранее сообщали о подозрениях в том, что при заключении договора могли быть сфальсифицированы документы и покупателю были предоставлены ложные данные о производителе тестов.

Есть подозрения в том, что покупателя ввели в заблуждение, до заключения договора не было проведено рыночное исследование, не были оценены цены на товар и рыночные условия.