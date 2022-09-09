Цена на отопление: прогноз от мэра

Правительство Литвы в июле разрешило компаниям покупать мазут и дизельное топливо путем переговоров, чтобы снизить использование газа для производства теплоэнергии.

Вильнюсские теплосети сэкономят почти 100 млн евро на топливе при намерении сжигать мазут для производства централизованного тепла, но за загрязнение придется платить больше, поэтому счета для жителей Вильнюса будут, вероятно, такими же, как в прошлый отопительный сезон, считает руководитель Вильнюсских теплосетей Геримантас Баканас.

По словам Г. Баканаса, мазут для столицы предварительно может стоить 90-100 млн евро, тогда как газ стоил бы около 200 млн евро.

«Цены на газ сильно отличаются, поэтому говорить конкретную цену сейчас было бы весьма спекулятивно и некорректно», — сказал BNS глава компании Вильнюсских теплосетей, которая до сих пор в основном использует природный газ.

По словам Г. Баканаса, резких скачков цен на рынке малосернистого мазута, который планируется сжигать в следующем сезоне в столице, не наблюдается. Вильнюсские теплосети планируют подписать первый контракт примерно на 20% поставок мазута, необходимого на отопительный сезон, в ближайшие недели. «Параллельно мы работаем и готовимся к долгосрочному контракту, на большее количество судов, которого хватило бы на весь отопительный сезон», — сказал Г. Баканас.

По его словам, контракт на большую часть мазута должен быть подписан в конце сентября, а на рубеже сентября-октября должна быть доставлена ​​первая партия мазута, предназначенная для Вильнюса.

Из-за того, что не завершено строительство когенерационной электростанции в Вильнюсе, в настоящее время в столице 44% тепла производят, сжигая газ, в среднем в Литве для производства теплоэнергии используют 75% биотоплива. Сообщалось, что Вильнюсская когенерационная электростанция сможет работать в сезоне 2023–2024 гг.

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt