Особенности летнего турсезона

«Наши затраты на энергию выросли с 240 до 340 процентов. Сейчас мы в ассоциации готовим так называемый цеппелиновый индекс и покажем, насколько реально выросла себестоимость самых популярных блюд и насколько повысились цены. Например, себестоимость суши выросла примерно на 46 процентов, а цена выросла лишь на 10 процентов. Рост цен уже ударил по туризму, только сейчас туристический поток смягчает удар», – сказала Э. Шишкаускене.

По ее словам, цены в секторе не выросли. «Цены в наших отелях самые низкие в Европе, даже по сравнению с Эстонией и Латвией. Этим летом они не росли. Да и как же их поднять, если иностранных туристов нет. Цены всегда выше с середины июля до середины августа. Цены на продукты выросли, но, конечно, не так сильно, насколько должны были бы», — сказала Э. Шишкаускене.

Часть доходов отелей и ресторанов пойдет на уплату отложенных налогов, которые составляют около 64 млн евро, говорит глава ассоциации.

«В отелях около 14 млн отсроченных налогов, у ресторанов — около 50 млн евро», — сказала Э. Шишкаускене.

Как отмечают в ассоциации, в этом году пользуются популярностью и другие туристические направления. Так, в Литве множество природных комплексов с регулируемым посещением их отдыхающими: национальных парков (Куршской косы, Аукштайтийский, Дзукийский, Тракайский, Зарасайский), более 50 природных ландшафтных и ландшафтно-исторических заповедников, свыше 60 специализированных природных заповедников и порядка 200 природных парков. Это позволяет сочетать лечение и отдых в санаториях Литвы с элементами туризма — экологического и спортивного.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ