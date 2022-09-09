Транспорт – по осеннему расписанию

В Вильнюсе изменилось расписание общественного транспорта с учетом начала учебного года и роста количества пассажиров в будние дни. В ходе планирования расписания компания столкнулась с проблемой нехватки водителей, поэтому в сентябре на улицы выйдет меньше автобусов, чем обычно (на некоторых маршрутах автобусы будут курсировать реже).
По будням в часы пик (7-9 утра и 4-7 вечера) автобусы маршрута 2G будут дополнительно останавливаться на остановках «Литэкспо».
Троллейбусный маршрут №10 сокращается до кольца Антакальнис на осенний сезон. Троллейбусные маршруты №№13 и 18 остаются объединенными и направляются на ул. Титнаго. Троллейбусы 19-го маршрута следуют от улицы Шейминишкю по Жирмунскому мосту и улице Антакальне до перекрестка Шило-Антакальне, далее маршрут обычный.
В сентябре контролеры будут гибкими в отношении проверки школьников и студентов, поскольку ученические и студенческие удостоверения обычно выдают к середине сентября. Студентам и школьникам стоит взять справку в учебном заведении, доказывающую, что они учатся, если справки нет, надо иметь при себе документ, подтверждающий возраст. Дети до 7 лет пользуются общественным транспортом бесплатно. Ученики начальной школы покупают льготные проездные, его стоимость — 10 евро на год.
Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt