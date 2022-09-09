Транспорт – по осеннему расписанию

Nuotrauka BFL/ Andrius Ufartas

В Вильнюсе изменилось расписание общественного транспорта с учетом начала учебного года и роста количества пассажиров в будние дни. В ходе планирования расписания компания столкнулась с проблемой нехватки водителей, поэтому в сентябре на улицы выйдет меньше автобусов, чем обычно (на некоторых маршрутах автобусы будут курсировать реже).

По будням в часы пик (7-9 утра и 4-7 вечера) автобусы маршрута 2G будут дополнительно останавливаться на остановках «Литэкспо».