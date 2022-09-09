Обвинения в дискриминации мигрантов 

«Хочу заверить, что вся медицинская помощь, все услуги предоставляются и гарантируются. Конечно, всегда можно покритиковать», — добавила она.

Министр напомнила, что в настоящее время создается учреждение при Министерстве социальной защиты и труда, которое будет отвечать за прием и размещение мигрантов.

«Думаю, что в будущем это облегчит весь процесс и позволит организовать его намного лучше, потому что сейчас, когда сотрудникам приходится этим заниматься, конечно, возникают разные вопросы», — говорит А. Билотайте.

Министр не может более подробно комментировать критику в отношении оказания медицинских услуг, но подчеркнула, что с начала активизации нелегальной миграции литовские должностные лица сотрудничали с неправительственными, международными организациями и реагировали на их замечания.

На прошлой неделе организация «Врачи без границ» опубликовала пресс-релиз, в котором осудила обращение Литвы с мигрантами, нелегально въехавшими в страну и ожидающими решения о предоставлении убежища, назвав это «системной дискриминацией».

По данным организации, временное задержание продлевается чаще для мигрантов одних национальностей, чем для других, мигранты, принадлежащие к уязвимым группам, проводят под стражей длительные сроки, что негативно сказывается на их психическом состоянии. В сообщении говорится, что многие из задержанных пережили «глубоко травмирующий опыт», а литовские официальные лица, вместо того чтобы заботиться об их потребностях, усугубляют страдания травмированных людей, удерживая их в подвешенном состоянии и в плену.

Организация «Врачи без границ» потребовала немедленно прекратить длительное задержание в Литве.

В этом году суд Европейского союза объявил, что литовские правовые нормы, которые не дают нелегальным мигрантам возможности просить убежища и позволяют задерживать их просто за нелегальный въезд в страну, противоречат европейским директивам.

Мигранты в настоящее время могут быть ограничены в передвижении в общей сложности на 18 месяцев, но с многих ограничения снимаются по прошествии 12 месяцев.

Статистика показывает, что, получив право на свободное передвижение по территории Литвы, мигранты бегут за границу.

Кроме того, разворот мигрантов, пытающихся нелегально проникнуть в Литву, планируется узаконить только в кризисных ситуациях, заявила Агне Билотайте.

«Мы всегда декларировали, что разворот не является обычной практикой. Его можно применять только в исключительных случаях. Такие меры не могли быть применены в нормальных условиях», — сказала министр BNS.

По словам А. Билотайте, в Министерстве внутренних дел «почти готов» законопроект, предусматривающий, что пограничные патрули могут использоваться только в условиях экстремальной ситуации, чрезвычайного положения и войны.

В настоящее время такие действия проводятся на основании решения министра, принятого в августе прошлого года.

«Это мое решение, подписала его, взяла на себя ответственность», — сказала министр.

После принятия закона ответственность ляжет на весь парламент.

Ранее премьер-министр Ингрида Шимоните заявила, что не исключает возможности внесения поправок в законодательные акты, которые позволили бы Литве проводить политику разворачивания нелегальных мигрантов даже в нормальных условиях, при отсутствии чрезвычайной или экстремальной ситуации.

Некоторые критики говорят, что эти действия можно считать высылкой, нарушающей международное право. Управление по фундаментальным правам Европейского агентства пограничной и береговой охраны Frontex критиковало Литву за применяемый пограничниками коллективный разворот мигрантов.

По мнению бюро, такая практика противоречит международному праву и Европейской конвенции о правах человека, а возможность подать заявление о предоставлении убежища на официальном пограничном пункте на самом деле не работает.

По словам премьера, «международное или европейское право просто не оценило такие ситуации, когда против государства осуществляются гибридные атаки». Среди прочего Литва представила предложения по изменению законодательства ЕС, которые поддерживаются другими странами.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ