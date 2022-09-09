Закрываются бассейны

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Из-за роста цен на электроэнергию Impuls в четырех спортивных центрах останавливает работу бассейнов и банных комплексов. Посетители этих центров смогут ходить в другие клубы Impuls. В других центрах зоны бассейнов и бань будут работать дольше, предлагается больше тренировок, сообщается в пресс-релизе компании.

С 12 сентября временно закрывают бассейны и бани в клубах на ул. Фабийонишкю и Озо в Вильнюсе и в клубах Impuls в Шяуляй и Панявежисе. В этих клубах можно будет посещать групповые спортивные тренировки и спортзалы. Время работы четырех клубов Impuls в Вильнюсе и Клайпеде продлят.