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TOP,Перекресток мнений

Цена политических обещаний

Nuotrauka BFL/ Teodoras Biliūnas

Ограничительные меры на фоне пандемии COVID-19, введенные новым правительством, настолько суровы, что напоминают «комендантский час 24/7», написал лидер партии Союз крестьян и зеленых Литвы (СКЗЛ) Рамунас Карбаускис в Facebook.

Р. Карбаускис отметил, что перед выборами консерваторы ругали правящих за слишком строгие  карантинные меры, а в результате после прихода к власти ужесточили их.

«Я посвящаю эту трагикомедию тем, кто голосовал за лицемерных политиков, которые до выборов говорили одно, а после них сделали прямо противоположное. Печально, что больше всего будут обмануты молодые люди из Партии свободы. Они сначала пришли на выборы, веря в элементарную пропаганду, а теперь впервые в своей жизни осознают, что реальность и обещания политиков часто радикально отличаются», – написал лидер «крестьян».

Он отметил, что если бы бывшая оппозиция, а теперь власть не посвятила все эти годы «издевательствам над решениями бывшей власти, а теперь оппозиции по борьбе с COVID-19», то эти решения были бы восприняты обществом иначе.

«Теперь же И.Шимоните, словно пытаясь избавиться от ответственности, много раз повторила, что были приняты решения такие, как и весной. Умышленно опущено, что решения принципиально другие и ситуация сейчас другая», – считает Р.Карбаускис.

Лидер «крестьян» отметил, что тогда правительство было в неведении, не хватало инструментов, тестов, масок и перчаток, не хватало дезинфицирующих средств. Но на данный момент все есть. Медики подготовлены несравненно лучше. У людей есть все возможности быть в безопасности, если они правильно используют средства защиты и соблюдают иные требования.

«Полностью ограничены права здоровых людей. Например, молодые люди, которые еще не обзавелись семьей и живут в разных муниципалитетах, не могут видеться. Почему, если они здоровы?» – задает вопрос Р. Карбаускис.

«Я не ожидал ничего хорошего от этой власти, но принятые решения показывают, что их знаменитая 130-балльная борьба с COVID-19 останется на словах. К сожалению, высокомерие и ограничения не позволяют новой власти анализировать мировой опыт и рекомендации в борьбе с COVID-19», – политик.

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