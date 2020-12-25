  • Началась подписка на 2021 год!
default image
Не время экономить

Подробнее...
default image
Пророк Даниил и его книга

Подробнее...
default image
Краб

Подробнее...
default image
В Европе вновь запустят международные ночные поезда

Подробнее...
default image
С 27 декабря в Израиле будет введен жесткий карантин

Подробнее...
default image
Рыбалка в период карантина

Подробнее...
default image
В Великобритании открыли новый минерал

Подробнее...
default image
Об изменениях в программе переселения

Подробнее...
default image
Нидерланды ужесточают правила въезда в страну

Подробнее...
default image
Глава МИД: Во внешней политике не будет скачков

Подробнее...
default image
Рождество в условиях пандемии

Подробнее...
default image
От программы - к конкретным делам

Подробнее...
default image
ЕС начал получать первые партии COVID-вакцин

Подробнее...
default image
Лидер Шотландии о сделке после Brexit: Нам нужна независимость

Подробнее...
default image
Через 400 лет: церковь в Германии извинилась за уничтожение "ведьм"

Подробнее...
default image
Удручающая статистика

Подробнее...
default image
Рождественское поздравление Президента Литовской Республики Гитанаса Науседы и госпожи Дианы Науседене

Подробнее...
default image
Полиция возобновит контроль на дорогах, Кабмин скорректирует ограничения передвижения

Подробнее...
default image
В праздники синоптики обещают мокрый снег, гололед, на второй день Рождества - снег

Подробнее...
default image
Сейм разрешил применять для электронных СМИ тариф НДС в 5%

Подробнее...
default image
Сейм: максимальная субсидия за простои с января – 1,5 ММЗ

Подробнее...
default image
В Испании поставят на учёт отказавшихся от вакцины

Подробнее...
default image
Озвучен прогноз метеорологов на 2021 год

Подробнее...
default image
В США обнаружено произведение К. Варнялиса, почти 50 лет считавшееся пропавшим

Подробнее...
default image
Сейм Литвы: на вакцины и тесты – нулевой НДС

Подробнее...
default image
В столице Эстонии вводят локдаун

Подробнее...
default image
Кабмин Литвы решил закупить дополнительные дозы вакцин COVID-19

Подробнее...
default image
Новый штамм коронавируса обнаружили еще в двух странах

Подробнее...
default image
За прошедшие сутки установлено 3799 новых случаев коронавируса

Подробнее...
default image
Великобритания и ЕС достигли соглашения о будущих отношениях и торговой сделке

Подробнее...
бел аэс атомная станция
На БелАЭС не реализованы рекомендации по безопасности – ГИБАЭ Литвы

Подробнее...
default image
Беларусь ответила на третий пакет санкций ЕС

Подробнее...
default image
Мы заложники ситуации в Великобритании – президент ассоциации Linavа

Подробнее...
default image
Великобритания ужесточит ограничения из-за распространения нового штамма коронавируса

Подробнее...
default image
Банку Luminor – штраф в размере 150 тыс. евро за нарушение закона о кредитах

Подробнее...
default image
Г. Ландсбергис вносит поправки об ограничении назначений на дипслужбу

Подробнее...
default image
В ЕС разрешили слияние крупных автопроизводителей

Подробнее...
default image
Прививки от COVID-19 по всей Литве в воскресенье планируют начать с 8 утра

Подробнее...
default image
Названы глобальные последствия пандемии COVID-19

Подробнее...
default image
Волонтеры и мэрии Литвы в среду призывают почтить жертв COVID-19

Подробнее...
TOP,Экономика

Не время экономить

Фото pixabay.com

Министр экономики и инноваций Литвы Аушрине Армонайте отметила, что для бизнеса предусмотрены как прежние, так и дополнительные средства помощи, а только на администрируемые министерством субсидии бизнесу и льготные кредиты будет выделено не менее 230 млн евро, сообщает BNS. 

Глава Комитета сейма по бюджету и финансам Милокас Маяускас заявил, что в проекте бюджета следующего года дополнительно будет предусмотрен 1 миллиард евро для совладения с коронакризисом – для сохранения рабочих мест, помощи бизнесу и людям. 

После того, как правительство Литвы заметно ужесточило условия карантина, главный экономист банка Swedbank Нериюс Мачюлис предупреждает, что во время неограниченных, по сути, возможностей для получения займов государству не следует поддаваться желанию экономить — оно должно оказывать помощь бизнесу, а не сокращать дефицит бюджета. Аналитик считает, что на помощь бизнесу и населению можно выделить 1-2 млрд евро.

«Видя, какая часть экономики будет затронута, и учитывая возможности государств без всяких ограничений позаимствовать средства под отрицательные проценты на финансовых рынках, без нанесения вреда стабильности долга Литвы, без создания рисков того, что по этой причине может снизиться кредитный рейтинг страны, – в этом контексте точно  стоит не опасаться выделять миллиард или два миллиарда евро – сколько потребуется для сохранения рабочих мест и минимизации влияния пандемии и карантина», – сказал BNS Н. Мачюлис.

По его словам, нынешний период исключителен в экономическом смысле – большие финансовые ресурсы можно направить на спасение экономики и ее поощрение. 

«Именно в этих обстоятельствах следует исходить из потребности, а не из возможностей, поскольку возможности  – я повторюсь – не ограничены. Их создают и Европейский центробанк, и Европейский фонд спасения. Мы видим, что даже государства, чье соотношение долга и ВВП превышено в несколько раз, могут взять кредиты под отрицательные проценты»,– отметил экономист.

Информация «ЛК», BNS 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.