Не время экономить

Фото pixabay.com

Министр экономики и инноваций Литвы Аушрине Армонайте отметила, что для бизнеса предусмотрены как прежние, так и дополнительные средства помощи, а только на администрируемые министерством субсидии бизнесу и льготные кредиты будет выделено не менее 230 млн евро, сообщает BNS.

Глава Комитета сейма по бюджету и финансам Милокас Маяускас заявил, что в проекте бюджета следующего года дополнительно будет предусмотрен 1 миллиард евро для совладения с коронакризисом – для сохранения рабочих мест, помощи бизнесу и людям.

После того, как правительство Литвы заметно ужесточило условия карантина, главный экономист банка Swedbank Нериюс Мачюлис предупреждает, что во время неограниченных, по сути, возможностей для получения займов государству не следует поддаваться желанию экономить — оно должно оказывать помощь бизнесу, а не сокращать дефицит бюджета. Аналитик считает, что на помощь бизнесу и населению можно выделить 1-2 млрд евро.

«Видя, какая часть экономики будет затронута, и учитывая возможности государств без всяких ограничений позаимствовать средства под отрицательные проценты на финансовых рынках, без нанесения вреда стабильности долга Литвы, без создания рисков того, что по этой причине может снизиться кредитный рейтинг страны, – в этом контексте точно стоит не опасаться выделять миллиард или два миллиарда евро – сколько потребуется для сохранения рабочих мест и минимизации влияния пандемии и карантина», – сказал BNS Н. Мачюлис.

По его словам, нынешний период исключителен в экономическом смысле – большие финансовые ресурсы можно направить на спасение экономики и ее поощрение.

«Именно в этих обстоятельствах следует исходить из потребности, а не из возможностей, поскольку возможности – я повторюсь – не ограничены. Их создают и Европейский центробанк, и Европейский фонд спасения. Мы видим, что даже государства, чье соотношение долга и ВВП превышено в несколько раз, могут взять кредиты под отрицательные проценты»,– отметил экономист.

Информация «ЛК», BNS