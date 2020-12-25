От программы — к конкретным делам

Нериюс Мачюлис/ Фото www.swedbank.lt

Кому и что обещает программа нового правительства? В 118-страничной программе каждый найдет соответствующие для себя акценты — оптимисты будут довольны каждой страницей, а пессимисты, как сказал писатель Оскар Уайльд, будут жаловаться на шум, когда к ним в дверь стучится удача.

Во-первых, не зная, было бы трудно угадать, какая партия или идеологическое направление разработало эту программу. Некоторые даже назвали бы это эклектичным, без строгой и очевидной идеологической опоры. Однако в данном случае смесь «зеленых», консервативных, либеральных и социал-демократических ценностей является, скорее, преимуществом, нежели недостатком — программа подчеркивает намерение искать компромиссы, сотрудничать, никого не оставляя за бортом, и согласовывать интересы всех групп общества.

Те, у кого нет сильной идеологии, могут вспомнить определение, предложенное американским писателем-германистом Эриком Яросински: идеология — это ложное убеждение, что ваша вера не является ни ложной, ни верной.

Во-вторых, программа устанавливает измеримые цели и критерии не только до 2024 года — следующих выборов в Сейм, но и до конца десятилетия. Некоторым это может показаться необоснованным стремлением остаться у власти, но это нововведение следует рассматривать как попытку выйти за рамки одного политического цикла.

Многие застарелые проблемы Литвы не могут быть решены за несколько лет, и результаты их решений, такие, как увеличение продолжительности жизни или улучшение успеваемости учащихся за счет лучшего и более доступного дошкольного образования, могут не стать очевидными до конца десятилетия. Подобной практике могли бы следовать и будущие правительства, и в этом случае показатели успешности развития страны, установленные на десятилетие, не нужно было бы заново пересматривать каждые четыре года, было бы достаточно их обновлять и дополнять.

В-третьих, одна из старейших и наиболее чувствительных проблем Литвы – неустойчивость системы образования — решается посредством национального соглашения, которое позволит более плавно и быстро проводить реформы. Два года назад всем сторонам удалось подписать соглашение о финансировании национальной обороны и основных направлениях оборонной политики Литвы. Было бы странно и грустно, если бы такое соглашение не могло быть достигнуто в сфере образования, которое, безусловно, способствует национальной безопасности, независимости и процветанию.

Правительственная программа предусматривает реформу образования от корней, то есть от дошкольного образования, вплоть до обучения на протяжении всей жизни. Дошкольное образование, которое особенно важно для семей, находящихся в группе социального риска, и от качества которого зависит дальнейший академический и профессиональный успех, все еще не повсеместно доступно и недостаточно качественное. Благополучие и достижения учащихся не обеспечиваются плотной сетью школ, поэтому следует приветствовать намерение отказаться от наследия прошлого века – объединенных классов и создать более редкую, но сеть хороших школ, доступных для всех.

Исследование возможностей учащихся экспертами Организации экономического сотрудничества и развития показывает, что в своем регионе мы являемся лидером по количеству учащихся, не достигших минимального уровня знаний — в некоторых небольших школах их доля достигает 42%. Открыл глаза на эту проблему прошедший в этом году экзамен по математике, который не сдал каждый третий выпускник. Это пандемия, которая началась в прошлом веке, не закончится в следующем году, поэтому она требует большего, чем просто внимания и усилий этого правительства.

В-четвертых, в налоговой сфере нет запугивания или невыполнимых обещаний. Напротив, подчеркивается, что налоговая система должна быть совместима с потребностями сектора государственных расходов. В прошлом обязательства по увеличению государственного финансирования часто не соответствовали обещаниям о снижении налогов. Тем не менее амбициозные цели программы — от образования и здравоохранения до социальной и региональной политики — означают, что для этого потребуется больше финансовых ресурсов, чем в настоящее время располагает государство.

Однако налоги не обязательно увеличатся, особенно для тех, кто уже и так много их платит. Налоговая нагрузка наемных сотрудников значительно выше, чем у тех, кто иначе оформляет свою хозяйственную деятельность, поэтому планируется провести оценку обоснованности льгот и решить проблемы налогового неравенства.

Также обещано рассмотреть возможность предоставления льготного налога для реинвестированной прибыли. Такие льготы уже действуют не только в Эстонии, но и в Латвии и Польше, поэтому, чтобы повысить привлекательность Литвы для иностранных инвестиций, согласно которым мы все еще находимся на последнем месте в Центральной и Восточной Европе, с решением этого вопроса не стоит затягивать.

В программе забыли, но, надеюсь, позже вспомнят об аналогичной льготе не только для компаний, но и для инвестирующих граждан — легализация «инвестиционного счета» позволит платить подоходный налог с дохода от капитала только тогда, когда деньги, заработанные на нем, уходят.

Как и предыдущие правительства, нынешнее так же не забывает проблему уклонения от налогов и теневой экономики. Если будет достигнута конкретная цель по сокращению разрыва НДС – сколько поступило в бюджет и сколько должно было быть собрано, с точки зрения потребления и налоговой ставки — с 25% до 10%, это каждый год добавило бы в государственный бюджет более полумиллиарда евро.

В-пятых, наряду с более благоприятной налоговой политикой не забыты инновационная экосистема, развитие предпринимательства, расширение доступа к капиталу, либерализация и улучшение делового климата. «Максимальная свобода ведения бизнеса — ключевой гарант экономических преобразований и дальнейшего роста», — говорится в одном из приоритетных проектов, который включает в себя множество долгожданных инициатив.

Однако, когда дело доходит до контролирующих институтов и «бюрократических» ограничений деятельности, не может быть предвзятого мнения о том, что все они плохие и препятствуют самореализации или созданию ценности. Мы должны смотреть на все запреты и ограничения сквозь призму: если деятельность оказывает негативное влияние на экологию, окружающих или будущие поколения, тогда необходимы определенные ограничения и правила.

Неограниченная свобода действий не является абсолютной, и ее пределы хорошо иллюстрируются цитатой, которую иногда приписывают президенту США Аврааму Линкольну, иногда другим общественным деятелям и мыслителям, — свобода размахивать руками одного человека заканчивается у кончика носа другого человека.

В прошлом мы видели комплексные и многообещающие государственные программы. Неудивительно, что и в этой мы видим непрерывность работы некоторых предыдущих правительств. Было бы странно, если бы ввиду одних и тех же давних проблем и схожих вызовов государства разные правительства в демократическом государстве тащили страну в совершенно противоположных направлениях. Правда, одной правительственной программы недостаточно — от ее представления до конкретного плана действий, ее поддержки в Сейме и ее реализации зачастую случаются провалы.

В программе правительства восемнадцатого созыва можно искать и находить изъяны, но ее трудно назвать не амбициозной и не имеющей потенциала для создания более открытой, умной, конкурентоспособной, справедливой, гармоничной и здоровой Литвы. Осталось пожелать удачи.

Нериюс Мачюлис, главный экономист Swedbank