Медучреждения ждут добровольцев

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На фоне ситуации с пандемией больницам Вильнюса и домам престарелых, а также людям в изоляции нужны волонтеры, сообщила пресс-служба Красного Креста Литвы.

Так, клиникам «Сантарос» нужны люди, которые смогут осуществлять курьерскую деятельность – сопровождать и перевозить пациентов, доставлять пробы в лабораторию, в том числе в отделениях, где лечат пациентов с COVID-19.

Большие надежды возлагаются тех, кто смог бы оказывать помощь продолжительное время, выделяя не менее 20 часов в неделю.

Анкету волонтера можно заполнить на сайте Красного Креста Литвы. У добровольцев не должно быть выездов за границу в течение последних двух недель, контактов с инфицированными и симптомов болезни.

Информация «ЛК»