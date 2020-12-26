Продлена бесплатная выдача таблеток йода

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Вильнюсское самоуправление продлило профилактическую выдачу таблеток йодида калия в аптеках еще на месяц.

Вильнюсцы, которые еще не получили таблетки, или те, кто только сейчас декларировал свое место жительства в столице, могут забрать их до 17 января. На данный момент выдано около 60% таблеток йодида калия, положенных вильнюсцам. Электронные рецепты на них выписываются автоматически, поэтому обращаться в поликлинику для этого не надо.

Таблетки выдаются всем людям, которые декларировали свое место жительства в Вильнюсе, для их получения надо предъявить документ, удостоверяющий личность. Вместе с таблетками йодида калия выдаются инструкции на литовском, русском, польском и английском языках. Таблетки предназначены для защиты щитовидной железы от возможного вредного воздействия радиации, однако без специального указания их принимать не следует.

Информация «ЛК», vilnius.lt