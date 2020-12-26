  • Началась подписка на 2021 год!
default image
Новый штамм коронавируса обнаружили в Германии и Швейцарии

Подробнее...
default image
Храмы Литвы останавливают службы с прихожанами

Подробнее...
default image
Словения в 2021 году станет главным гастрономическим регионом Европы

Подробнее...
default image
ФБР расследует нарушения в банках Балтии

Подробнее...
default image
В Австрии открывается горнолыжный сезон

Подробнее...
default image
Продлена бесплатная выдача таблеток йода

Подробнее...
default image
Не время экономить

Подробнее...
default image
Пророк Даниил и его книга

Подробнее...
default image
Краб

Подробнее...
default image
В Европе вновь запустят международные ночные поезда

Подробнее...
default image
С 27 декабря в Израиле будет введен жесткий карантин

Подробнее...
default image
Рыбалка в период карантина

Подробнее...
default image
В Великобритании открыли новый минерал

Подробнее...
default image
Об изменениях в программе переселения

Подробнее...
default image
Нидерланды ужесточают правила въезда в страну

Подробнее...
default image
Глава МИД: Во внешней политике не будет скачков

Подробнее...
default image
Рождество в условиях пандемии

Подробнее...
default image
От программы - к конкретным делам

Подробнее...
default image
ЕС начал получать первые партии COVID-вакцин

Подробнее...
default image
Лидер Шотландии о сделке после Brexit: Нам нужна независимость

Подробнее...
default image
Через 400 лет: церковь в Германии извинилась за уничтожение "ведьм"

Подробнее...
default image
Удручающая статистика

Подробнее...
default image
Рождественское поздравление Президента Литовской Республики Гитанаса Науседы и госпожи Дианы Науседене

Подробнее...
default image
Полиция возобновит контроль на дорогах, Кабмин скорректирует ограничения передвижения

Подробнее...
default image
В праздники синоптики обещают мокрый снег, гололед, на второй день Рождества - снег

Подробнее...
default image
Сейм разрешил применять для электронных СМИ тариф НДС в 5%

Подробнее...
default image
Сейм: максимальная субсидия за простои с января – 1,5 ММЗ

Подробнее...
default image
В Испании поставят на учёт отказавшихся от вакцины

Подробнее...
default image
Озвучен прогноз метеорологов на 2021 год

Подробнее...
default image
В США обнаружено произведение К. Варнялиса, почти 50 лет считавшееся пропавшим

Подробнее...
default image
Сейм Литвы: на вакцины и тесты – нулевой НДС

Подробнее...
default image
В столице Эстонии вводят локдаун

Подробнее...
default image
Кабмин Литвы решил закупить дополнительные дозы вакцин COVID-19

Подробнее...
default image
Новый штамм коронавируса обнаружили еще в двух странах

Подробнее...
default image
За прошедшие сутки установлено 3799 новых случаев коронавируса

Подробнее...
default image
Великобритания и ЕС достигли соглашения о будущих отношениях и торговой сделке

Подробнее...
бел аэс атомная станция
На БелАЭС не реализованы рекомендации по безопасности – ГИБАЭ Литвы

Подробнее...
default image
Беларусь ответила на третий пакет санкций ЕС

Подробнее...
default image
Мы заложники ситуации в Великобритании – президент ассоциации Linavа

Подробнее...
default image
Великобритания ужесточит ограничения из-за распространения нового штамма коронавируса

Подробнее...
TOP,Виленский Вестник

Продлена бесплатная выдача таблеток йода

Nuotrauka vilnius.lt

Вильнюсское самоуправление продлило профилактическую выдачу таблеток йодида калия в аптеках еще на месяц.

Вильнюсцы, которые еще не получили таблетки, или те, кто только сейчас декларировал свое место жительства в столице, могут забрать их до 17 января. На данный момент выдано около 60% таблеток йодида калия, положенных вильнюсцам. Электронные рецепты на них выписываются автоматически, поэтому обращаться в поликлинику для этого не надо.

Таблетки выдаются всем людям, которые декларировали свое место жительства в Вильнюсе, для их получения надо предъявить документ, удостоверяющий личность. Вместе с таблетками йодида калия выдаются инструкции на литовском, русском, польском и английском языках. Таблетки предназначены для защиты щитовидной железы от возможного вредного воздействия радиации, однако без специального указания их принимать не следует.

Информация «ЛК», vilnius.lt                  

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.