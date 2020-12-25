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TOP,Общество

Об изменениях в программе переселения

Фото ruvek.ru

Государственная программа по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, успешно реализуется с момента ее принятия в 2006 году.

На сегодняшний день это одно из приоритетных направлений миграционной политики России, которое постоянно совершенствуется, поскольку интерес к программе по-прежнему высокий. И даже сейчас, несмотря на пандемию, для участников программы нет ограничений во въезде на территорию РФ.

О том, какие изменения произошли в программе и как она действует в условиях карантина, на вопросы «ЛК» отвечает атташе посольства России в Литве Артем Альбертович  Глагольев. 

– Артем Альбертович, произошли ли в этом году какие-либо изменения в ходе реализации Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом?

– Да, такие изменения произошли. Так, с 1 июля 2020 г. вступил в силу Указ президента Российской Федерации от 12 мая 2020 г. № 322 «О некоторых вопросах реализации Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом», в соответствии с которым изменилось следующее.

Во-первых, срок действия свидетельства участника Госпрограммы был увеличен с трех до пяти лет. Во-вторых, был расширен перечень родственников, которые могут переселяться совместно с участником Госпрограммы – к ним теперь относятся дети, родители, братья и сестры, племянники, бабушки и дедушки, а также внуки заявителя и его супруга или супруги. 

И наконец, переселяющиеся на территории приоритетного заселения (Дальневосточный федеральный округ) смогут получить жилищную субсидию после приобретения гражданства Российской Федерации.

– Ведется ли прием заявлений на участие в Госпрограмме с учетом действующих в Литве карантинных ограничений?

– В настоящий момент заявления продолжают приниматься с условием предварительного согласования даты и времени подачи по электронной почте kolatvu@rusemb.lt или телефону (+370 5) 272-38-93 (горячая линия работает с 9.00 до 12.00). Перед посещением рекомендуем ознакомиться с информацией на сайте https://lithuania.mid.ru/gosprogramma посольства РФ.  

– Могут ли соотечественники сейчас переселяться в Россию с учетом действующих карантинных ограничений?

– На лиц, являющихся участниками и членами семей участников Госпрограммы, временные ограничения на въезд в Российскую Федерацию в период пандемии коронавируса не распространяются.

– Какие регионы пользуются наибольшей популярностью у потенциальных переселенцев? 

– В основном это Калининградская, Ленинградская и Псковская области. К слову, в следующем году на базе консульского отдела посольства РФ планируется проведение видеоконференций с органами, курирующими Госпрограмму в регионах. Анонсы мероприятий будут размещены на сайте посольства и на страницах консульского отдела в соцсетях.

Информация «ЛК»                                     

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