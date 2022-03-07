Центры для военных беженцев из Украины планируется открыть в Клайпеде, Паневежисе и Шяуляй

Nuotrauka BNS/ Gabrielė Navickaitė

В Украине в ближайшее время планируется открыть военные центры для беженцев в Клайпеде, Паневежисе и Шяуляй, сообщила министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте, посетившая в воскресенье Регистрационный центр для украинцев, открытый в Вильнюсе.

«Это уже третий регистрационный центр, первые два центра действуют в Мариямполе и Алитусе, сейчас мы ищем дополнительные помещения с Вильнюсским самоуправлением, где мог бы работать еще аналогичный центр, так как потребность огромна. Очевидно, что количество будет расти и этих трех пунктов недостаточно, мы предпринимаем шаги по открытию подобных центров в Клайпеде, Шяуляй и Паневежисе в ближайшее время», — заявила журналистам в понедельник Билотайте.

Министр также подтвердила, что совместно с общественной инициативой «Сильны вместе» планируется привоз беженцев из Польши.