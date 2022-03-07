Центры для военных беженцев из Украины планируется открыть в Клайпеде, Паневежисе и Шяуляй

В Украине в ближайшее время планируется открыть военные центры для беженцев в Клайпеде, Паневежисе и Шяуляй, сообщила министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте, посетившая в воскресенье Регистрационный центр для украинцев, открытый в Вильнюсе.
«Это уже третий регистрационный центр, первые два центра действуют в Мариямполе и Алитусе, сейчас мы ищем дополнительные помещения с Вильнюсским самоуправлением, где мог бы работать еще аналогичный центр, так как потребность огромна. Очевидно, что количество будет расти и этих трех пунктов недостаточно, мы предпринимаем шаги по открытию подобных центров в Клайпеде, Шяуляй и Паневежисе в ближайшее время», — заявила журналистам в понедельник Билотайте.
Министр также подтвердила, что совместно с общественной инициативой «Сильны вместе» планируется привоз беженцев из Польши.
«С «Сильны вместе» мы доставим их прямо из Польши в Вильнюс, поэтому нужен не один центр», — отметила Билотайте.
В воскресенье в столице открылся временный регистрационный центр в пристройке Вильнюсской инженерной гимназии имени Иоахима Лелевеля, строительство которой завершается
В центре работают 30 специалистов Департамента миграции, и он будет действовать самое долгое до 1 августа, чтобы подготовить школу к запланированному открытию пристройки в сентябре.
В стране также действуют регистрационные центры для украинских беженцев в Алитусе и Мариямполе. Украинские пункты временного размещения осуществляют миграционные процедуры и распределение во временное жилье, где беженцы могут находиться до 72 часов.
По данным, предоставленным МВД в субботу, для размещения украинцев в муниципалитетах подготовлено более 11 тысяч мест. Более 7 тыс. литовцев зарегистрировались в рамках гражданской инициативы «Сильны вместе» по предоставлению жилья и готовы принять 23 тыс. украинцев.
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