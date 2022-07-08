Цены на электричество в ЕС ставят новые рекорды

В понедельник в Германии и Франции, ведущих странах еврозоны, цены за МВт•ч базовой нагрузки на 2023 год установили новые рекорды, достигнув значений в 325 и 366 евро соответственно, сообщает издание. По мнению его экспертов, к столь стремительному росту котировок в первую очередь привел дефицит газа в Европе, который возник главным образом из-за сокращения импорта этого вида топлива из РФ вследствие введения антироссийских санкций.

В частности, из-за установленных Канадой ограничений Россия не смогла вовремя получить необходимые для работы газопровода «Северный поток — 1» турбины, что вынудило ее ограничить загрузку до 40 проц от максимальной. По информации газеты, в Европе растут опасения, что после приостановки работы газопровода в целях техобслуживания, начало которой намечено на 11 июля, РФ продолжит сокращать поставки. Положение усугубляется и тем, что в период острой фазы пандемии коронавируса инвестиции в новые месторождения газа по всему миру были заморожены, что серьезно ограничивает возможности ЕС по переориентации импорта.

По мнению экспертов, опрошенных изданием, экстремальный дефицит газа в Европе затянется еще как минимум на год. Борьбу с энергокризисом в ЕС осложняет и то, что попытки ФРГ исправить ситуацию за счет возврата к использованию угольных электростанций вряд ли увенчаются успехом, поскольку цены на уголь в настоящее время также находятся на пиковых значениях, считает FT. Одновременно на многих АЭС во Франции неожиданно возникли проблемы в ходе проведения мероприятий техобслуживания, что также ограничивает выработку электроэнергии в данном секторе. Франция, в прошлом нетто-экспортер электричества, теперь вынуждена полагаться на его поставки из ФРГ, Великобритании и других приграничных стран.

На фоне столь существенных трудностей в европейской энергетической отрасли в Германии растут опасения, что правительству придется переходить к третьей стадии реализации чрезвычайного плана по газу, которая предусматривает нормирование потребления этого энергоресурса для предприятий и домохозяйств. По словам немецких политиков, которые приводит газета, в случае ухудшения ситуации с поставками газа власти уже этой зимой могут ввести ограничения на использование населением горячей воды.