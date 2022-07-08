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Литва предупредила Беларусь в вопросе обучения литовского нацменьшинства их языку

A. Žuko nuotrauka/ smsm.lrv.lt

Литва предупредила Беларусь об обеспечении обучения литовского национального меньшинства на их языке, так как Минск намерен прекратить делать это в школах двух населенных пунктов с 1 сентября.

Как сообщило в четверг Министерство иностранных дел (МИД) Литвы, Беларусь получила предупреждение на состоявшемся в среду заседании Постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

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Беларусь, приняв изменения к своему Кодексу об образовании, с 1 сентября этого года больше не будет проводить обучение на литовском языке в литовских школах, расположенных в Рымдзюнах и в Пелясе.

«Действия Беларуси нарушают международные обязательства и обязательства ОБСЕ по обеспечению образования на языках национальных меньшинств и негативно скажутся на образовательных и языковых правах национальных меньшинств. Это первый шаг к закрытию школ национальных меньшинств в Беларуси», — подчеркнула временный поверенный в делах Литвы при международных организациях в Вене Нида Якубоне.

По сообщению МИД, на встрече Верховный комиссар ОБСЕ по делам национальных меньшинств, посол Кайрат Абдрахманов представил отчет о своей деятельности, в котором среди прочего подчеркнул, что призвал белорусские власти пересмотреть  планирующиеся изменения в законодательстве и обеспечить надлежащее преподавание языков национальных меньшинств.

Верховный комиссар, подчеркнув свою глубокую обеспокоенность, также обратил внимание в своем докладе на действия и попытки России оправдать свою агрессию против Украины через проблему национальных меньшинств.

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