Длительность трудовой жизни среднего европейца выросла до 36 лет

С 2001 года длительность трудовой жизни европейцев постоянно увеличивалась, однако в 2020 году она снизилась из-за пандемии COVID-19, отметили в статуправлении. В 2001 году показатель составлял 32 года, в 2019 году он достиг 35,9 года, а затем в позапрошлом году опустился до 35,6 года.

Среди государств Евросоюза самая долгая продолжительность трудовой жизни ожидается в Нидерландах (42,5 года), Швеции (42,3 года) и Дании (40,3 года). Меньше всех будут работать жители Румынии (31,3 года), Италии (31,6 года) и Греции (32,9 года).

У мужчин в ЕС средняя длительность труда составляет 38,2 года, у женщин — 33,7 года. Разница в этом показателе, которая сейчас составляет 4,5 года, значительно снизилась с 2001 года, когда она равнялась 7 годам.

Литва является единственной страной, где женщины работают дольше мужчин — на 1,3 года. Незначительные гендерные различия зафиксированы в Эстонии, Латвии и Финляндии.