Путин о войне в Украине: Всерьез еще не начинали

Он также прокомментировал заявления западных политиков о победе над Россией на поле боя. «Сегодня мы слышим, что нас хотят победить на поле боя. Что здесь скажешь? Пусть попробуют», — заявил Путин.

Президент РФ при этом отметил, что российская сторона не против переговоров по мирному урегулированию конфликта. Однако, считает Путин, чем дольше затягивается этот процесс, тем труднее будет достичь договоренностей.

Российский лидер также отметил, что ответственность за события в Украине лежит на странах Запада. Именно они начали этот конфликт, поддерживая госпереворот в Украине в 2014 году и оправдывая действия украинских властей в Донбассе.

При этом Путин заявил, что если целью Запада было развязать конфликт, чтобы перейти к новому этапу борьбы с Россией, то это удалось. «И война развязана, и санкции введены. В нормальных условиях, наверное, трудно было бы это и сделать», — заявил президент РФ.

Вместе с тем он отметил, что Запад уже проиграл эту битву, поскольку начало спецоперации в Украине стало началом разгрома миропорядка, основанного на правилах США, и перехода к многополярному миру.