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Цены на электроэнергию упали во всех странах Балтии

Фото с сайта lrv.lt

На минувшей неделе цены на электроэнергию снизились во всех Балтийских странах, а самой дешевой она была в Эстонии, сообщает независимый поставщик электроэнергии Elektrum Lietuva. 

За неделю цена на электроэнергию в Литве и Латвии снизилась на 17% до 45,9 евро за мегаватт-час и 46,1 евро соответственно. В Эстонии она снизилась на 19% до 45,7 евро.

По оценкам экспертов Elektrum Lietuva, наибольшее влияние на ценовые изменения оказал импорт из стран Северной Европы и из третьих государств. 

Потребление электроэнергии в Балтийских странах выросло на 1% до 524 гигаватт-часов. С 30 сентября по 6 октября производство электроэнергии в Балтийских странах снизилось на  21% до 247 гигаватт-часов.

За неделю три Балтийских государства вместе произвели 47% необходимой им электроэнергии.  

BNS
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