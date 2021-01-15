Цены на отопление снижаются

Заместитель мэра Вильнюса, курирующий сферу энергетики, Валдас Бянкунскас отмечает, что снижение цен на отопление в середине зимы — хорошая новость для жителей Вильнюса. «Из-за пандемии многие домохозяйства и юридические субъекты хозяйствования начинают новый год с меньшими доходами, поэтому этой зимой особенно актуален вопрос платы за отопление. Мы надеемся, что последовательно внедряемые в этом сезоне изменения уменьшат затраты на отопление жителям Вильнюса. Оптимизируя работу и внедряя инновационные решения в тепловые сети Вильнюса, мы смогли снизить и обеспечить конкурентоспособные цены на отопление по сравнению с другими городами Литвы», — сказал В. Бянкунскас.

Отопительный сезон в Вильнюсе в этом году начался с рекордно низкой цены на отопление для населения — в октябре компонент переменной цены, определяемой ценами на топливо, составлял более двух третей от общей цены на отопление и был равен всего 2,13 цента за 1 кВтч, отмечено в сообщении Вильнюсского городского самоуправления.

Средняя доля переменной цены в октябре была на 51% ниже, чем 10 лет назад, и на 35% ниже переменной составляющей пять лет назад. Похожим образом меняется и постоянная часть цены на тепло, которая зависит от затрат, инвестиций и усилий АО Вильнюсские тепловые сети («Vilniaus šilumos tinklai») после оптимизации процессов — теперь она на 50% меньше, чем была пять лет назад.

«Сокращение затрат, эффективное управление недвижимостью компании и новые бизнес-ориентированные проекты — все это часть амбициозной стратегии компании по быстрому приближению самой зеленой столицы Европы к лидерству по вопросам энергетики в регионе», — отметил генеральный директор Вильнюсских тепловых сетей Гяримантас Баканас.

АО Вильнюсские тепловые сети напоминает потребителям, что жители примерно одной пятой многоквартирных домов в Литве могли бы сэкономить еще больше, если бы утеплили свои дома.

По словам генерального директора Г. Баканаса, установка в многоквартирных домах автоматических пунктов отопления и модернизация систем внутреннего отопления и горячего водоснабжения помогли бы сэкономить 15-25% тепла и, соответственно, снизить счета населения за отопление.

Ремонт пунктов отопления, бытового отопления и горячего водоснабжения, называемый малой реновацией, на 30% финансируется за счет средств государства. Жители могут подать заявку на соответствующую поддержку в Агентство жилищного энергосбережения (BETA) до 1 февраля 2021 года.

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt