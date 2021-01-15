Главный режиссер РДТЛ: Задача искусства – опережать время

В Русском драматическом театре Литвы (РДТЛ) Владимир Гурфинкель вступает в должность главного режиссера, который поставил в театре спектакли «Воля» (по рассказам Василия Шукшина) и «Дышим вместе», а сейчас репетирует с актерами спектакль «Поминальная молитва» по пьесе Григория Горина, созданной по мотивам творчества Шолом-Алейхема.

«Владимир Львович Гурфинкель удивительным образом сочетает в себе огромный опыт, большой талант и неиссякаемый оптимизм. Это очень вдохновляет! Мне интересно, куда нас приведет наш совместный творческий путь, но я нисколько не сомневаюсь, что результат будет отличным! Я уверена, что именно в это время, именно этой труппе нужен именно такой лидер. Хочу, чтобы у нас все получилось», – говорит руководитель РДТЛ Ольга Полевикова.

По словам В. Гурфинкеля, работа главного режиссера – это организация всех художественных и творческих процессов, которые связаны со сценой. «Для меня функция главного режиссера – это не только создание спектаклей, а в первую очередь – создание механизмов, которые дают возможность создавать художественные произведения в любой эстетике, стилистике, форме, а это возможно только тогда, когда деятельность театра напрямую связана с результативностью», – говорит главный режиссер РДТЛ В. Гурфинкель.