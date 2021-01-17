Клайпедский порт пятый год подряд лидирует по погрузкам в странах Балтии

Клайпедский порт, погрузки которого в прошлом году были рекордно высоки, лидирует в странах Балтии по объемам погрузок пятый год подряд.
Порт сообщил, что отгрузил за прошлый год 47,7 млн тонн грузов — на 3,2% больше, чем в 2019 году.
Между тем потоки грузов через порты Латвии в прошлом году продолжали сокращаться.
По данным дирекций крупных портов Латвии, погрузки в Рижском порту в прошлом году упали на 27,6% до 23,7 млн тонн, в Вентспилском порту — на 36,9% до 12,9 млн тонн, в Лиепайском — на 10% до 6,6 млн тонн.
Контролирующий пять портов концерн Tallinna Sadam (Таллинский порт) сообщил, что погрузки в них в прошлом году были на 7% больше, чем в позапрошлом году — 21,3 млн тонн.