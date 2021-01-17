Клайпедский порт пятый год подряд лидирует по погрузкам в странах Балтии

По данным дирекций крупных портов Латвии, погрузки в Рижском порту в прошлом году упали на 27,6% до 23,7 млн тонн, в Вентспилском порту — на 36,9% до 12,9 млн тонн, в Лиепайском — на 10% до 6,6 млн тонн.

Контролирующий пять портов концерн Tallinna Sadam (Таллинский порт) сообщил, что погрузки в них в прошлом году были на 7% больше, чем в позапрошлом году — 21,3 млн тонн.