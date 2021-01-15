Контейнерные площадки – под видеонаблюдением

Крупногабаритные отходы — старая мебель, строительный мусор, бытовая техника и сантехника, автомобильные покрышки и другие крупные предметы — жители Вильнюса должны вывозить на специальные площадки. До карантина они могли заказать эту услугу, однако сейчас она приостановлена, чтобы снизить риск прямого контакта и распространения коронавируса.

Муниципальное предприятие «Vilniaus atliekų sistemos administratorius» просит помощи у сянюний, чтобы проинформировать население о правильном обращении с упаковочными отходами и быстрее выявлять нарушителей.

Представители VASA обращают внимание на то, что для упаковок из бумаги, стекла, пластика предусмотрены специальные – контейнеры, чтобы уменьшить количество смешанных бытовых отходов и масштабы загрязнений на городских свалках, а также чтобы собрать и переработать уже использованные упаковки.

Неправильно утилизированная упаковка загрязняет город и увеличивает затраты на переработку отходов.

«Мы наблюдаем рост количества таких отходов в основном в предпраздничный период, поскольку жители покупают больше товаров по акциям со скидками. В настоящее время количество таких отходов растет в связи с тем, что во время карантина люди чаще пользуются интернет-магазинами и службами доставки посылок, поэтому у них скапливается много упаковок», — отмечает начальник отдела службы контроля за утилизацией отходов предприятия VASA Гинтаутас Мацконис.

По его словам, каждую неделю в компанию поступает несколько десятков фотографий из сянюний, на которых зафиксированы нарушения правил обращения с упаковкой. После идентификации владельца такого мусора информация передается в отдел общественного порядка Вильнюса.

По заказу департамента энергетики Вильнюсского городского самоуправления изготовлено около 40 информационных стендов, которые в настоящее время устанавливаются во дворах жилых домов рядом с площадками для сбора бытовых отходов. Назначение стендов — информирование населения о местах сбора крупногабаритных отходов и других требованиях по обращению с бытовыми отходами. Стенды устанавливаются на тех контейнерных площадках, где чаще всего фиксируются нарушения обращения с отходами.

Нарушение правил обращения с отходами, утвержденных муниципальными советами, наказывается штрафом от 30 до 140 евро. В случае повторения нарушения штраф может составить до 600 евро.

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt