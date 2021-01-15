Контейнерные площадки – под видеонаблюдением

Во время карантина увеличилось количество незаконно сваленных крупногабаритных отходов и бумажной упаковки. Столичное муниципальное предприятие «Vilniaus atliekų sistemos administratorius» (VASA) устанавливает видеокамеры возле площадок с контейнерами. Только за два месяца с помощью видеокамер было зафиксировано около 160 нарушений.
Как отметили в организации, это лишь малая часть всех нарушений в этой сфере, ежедневно выявляемых контролерами компании. Все чаще к ним поступают сообщения от представителей общественности, которые замечают крупные свалки мусора.
Ежемесячно инспекторы VASA посещают и проверяют около девяти тысяч мест сбора смешанных бытовых отходов. Там, где установлены видеокамеры, информация оперативно передается в Управление общественного порядка городского самоуправления.
Крупногабаритные отходы — старая мебель, строительный мусор, бытовая техника и сантехника, автомобильные покрышки и другие крупные предметы — жители Вильнюса должны вывозить на специальные площадки. До карантина они могли заказать эту услугу, однако сейчас она приостановлена, чтобы снизить риск прямого контакта и распространения коронавируса.
Муниципальное предприятие «Vilniaus atliekų sistemos administratorius» просит помощи у сянюний, чтобы проинформировать население о правильном обращении с упаковочными отходами и быстрее выявлять нарушителей.
Представители VASA обращают внимание на то, что для упаковок из бумаги, стекла, пластика предусмотрены специальные – контейнеры, чтобы уменьшить количество смешанных бытовых отходов и масштабы загрязнений на городских свалках, а также чтобы собрать и переработать уже использованные упаковки.
Неправильно утилизированная упаковка загрязняет город и увеличивает затраты на переработку отходов.
«Мы наблюдаем рост количества таких отходов в основном в предпраздничный период, поскольку жители покупают больше товаров по акциям со скидками. В настоящее время количество таких отходов растет в связи с тем, что во время карантина люди чаще пользуются интернет-магазинами и службами доставки посылок, поэтому у них скапливается много упаковок», — отмечает начальник отдела службы контроля за утилизацией отходов предприятия VASA Гинтаутас Мацконис.
По его словам, каждую неделю в компанию поступает несколько десятков фотографий из сянюний, на которых зафиксированы нарушения правил обращения с упаковкой. После идентификации владельца такого мусора информация передается в отдел общественного порядка Вильнюса.
По заказу департамента энергетики Вильнюсского городского самоуправления изготовлено около 40 информационных стендов, которые в настоящее время устанавливаются во дворах жилых домов рядом с площадками для сбора бытовых отходов. Назначение стендов — информирование населения о местах сбора крупногабаритных отходов и других требованиях по обращению с бытовыми отходами. Стенды устанавливаются на тех контейнерных площадках, где чаще всего фиксируются нарушения обращения с отходами.
Нарушение правил обращения с отходами, утвержденных муниципальными советами, наказывается штрафом от 30 до 140 евро. В случае повторения нарушения штраф может составить до 600 евро.
Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt