Вызовы 2021 года – сможем ли воспользоваться новыми возможностями?

Как и во время предыдущих кризисов, экспорт оставался одним из самых важных составляющих нашей экономики. Статистика показывает, что в третьем квартале 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года экспорт товаров литовского происхождения на рынок ЕС увеличился на 131 млн евро. Но сохранить такие тенденции сложно, потому что общая 10-месячная статистика зафиксировала снижение — в 2020 году, по данным за январь-октябрь, экспорт товаров литовского происхождения составил на 7,6% меньше, чем за соответствующий период 2019 года.

Вызывает беспокойство то, что в Литве из-за экономического спада, вызванного COVID-19, и неопределенности в 2020 году за три квартала инвестиции упали более чем на 24% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Статистика показывает, что уровень инвестиций в Литву по сравнению с другими странами ЕС остается низким – по соотношению прямых иностранных инвестиций к ВВП Литва (35%) входит в 20 стран ЕС, Латвия (54%) — 15, Эстония (84%) — 7. Мы сможем изменить ситуацию в нашу пользу только в том случае, если правительство реализует свои программные планы по улучшению инвестиционных условий и деловой среды. Привлечение новых инвестиций также тесно связано с перемещением производства из Азии в Европу. Этот год принес с собой такие тенденции, как «сокращение цепочки» и отказ от азиатских поставщиков, и вместе с этими тенденциями у наших компаний появляются новые заказы. Но, для того чтобы воспользоваться новыми возможностями, открытыми пандемией, «домашнее задание» должно выполняться как правительством, так и самими компаниями.

В долгосрочной перспективе одной из самых серьезных проблем является конкурентоспособность Литвы. В 2020 г. средний уровень производственной мощности промышленных предприятий составил около 73% и по сравнению с прошлым годом снизился на 4%. Больше всего упали производственные мощности наших компаний (до 68%) во время первой волны пандемии, а в ноябре выросли до 75 процентов. Согласно расчетам Конфедерации промышленников Литвы, основанным на данных Департамента статистики Литвы, производительность труда в промышленном секторе с 2015 года выросла на 6,3 %, а заработная плата увеличилась на 17,4%, что определяет снижение конкурентоспособности литовских предприятий. Мы уже вышли на уровень, когда больше не можем конкурировать с высокотехнологичными странами за дешевую рабочую силу. Поэтому очень важно модернизировать нашу экономику и использовать возможности, предоставляемые программой «Индустрия 4.0» (международный термин – четвертая промышленная революция), чтобы использовать наш научный потенциал. Мы должны это сделать, потому что пока изменения в структуре отрасли заметны только в отраслях с низким и средне-низким уровнем технологий. В 2020 г. на низкотехнологичные отрасли приходилось 52 % от общего объема промышленного производства, на средние — 21%, на средне-высокие — 24%, а на высокие — 4%. Для сравнения, в 2010 г. на низкотехнологичные отрасли приходилось 57%, на средне-низкие отрасли — 16%, на средне-высокие отрасли — 24% и на высокотехнологичные отрасли — 3%.

Очень важно, что в будущем мы нашли совместные решения с правительством для развития сотрудничества бизнеса и науки, которое все еще остается очень вялым — бизнес-инвестиции в научные исследования и разработки остаются низкими (по последним данным, в 2019 году в Литве они достигли 0,43% ВВП, и в среднем по ЕС — 1,46%). Хотя в последние 10 лет литовский бизнес начал больше инвестировать в эту сферу (в 2010 г. — 0,23% ВВП), но разрыв со средним показателем по ЕС не сократился, поскольку аналогичные тенденции наблюдаются в ЕС в целом.

Очевидно, 2021 будет еще одним непростым годом, когда нам придется встать на ноги после второй волны пандемии. Но еще более серьезным вызовом для развития нашей страны будет наша способность воспользоваться открывающимися возможностями: как мы сможем воспользоваться соглашением ЕС, беспрецедентным по своим объемам, планом восстановления экономики, который позволит нам внести фундаментальные экономические изменения и повысить нашу конкурентоспособность. Следующим весьма важным шагом является предоставление нам возможностей для трансформации и выделение средств для достижения целей «зеленого» курса. Цикличная экономика и «зеленый» курс — это факторы, которые обеспечат нашу независимость, чистое, «зеленое» и здоровое будущее в долгосрочной перспективе, но нам нужно быть готовыми работать совместно, как бизнесу, так и правительству, и не бояться принимать решения, ведущие к фундаментальным изменениям.

Видмантас ЯНУЛЯВИЧЮС, президент Конфедерации промышленников Литвы