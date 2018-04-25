  • Началась подписка на 2020 год!
default image
С.Сквярнялис за предолимпийский турнир по баскетболу в Литве

Подробнее...
default image
Жалоба Н.Венцкене на арест будет рассмотрена Вильнюсским судом

Подробнее...
default image
Д.Моцкус связывает дело MG Baltic с просьбами к СМИ не критиковать Д. Грибаускайте

Подробнее...
default image
Владелец концерна MG Baltic Д.Моцкус прибыл свидетельствовать по делу о коррупции

Подробнее...
default image
По подозрениям в торговле людьми в Литве и Испании задержано 15 человек

Подробнее...
default image
Э.Масюлис: Д.Грибаускайте обращалась к MG Baltic за поддержкой в ​​СМИ

Подробнее...
default image
Обострение в секторе Газа: из-за ударов Израиля погибли 16 палестинцев

Подробнее...
default image
В Каунасской клинике родился самый маленький из выживших новорожденных

Подробнее...
default image
Европейские "зелёные": В.Синкявичюс не наш кандидат в ЕК, но имеет хорошие идеи

Подробнее...
default image
США отменили пошлины на 36 китайских товаров

Подробнее...
default image
ЕС создаст собственную ПВО и ПРО с космическими компонентами

Подробнее...
default image
У Литвы есть план по смягчению последствий изменения климата

Подробнее...
default image
Лукашенко выступил против Brexit и бюрократии в ЕС

Подробнее...
default image
По итогам выборов дотации увеличатся для консерваторов и "аграриев"

Подробнее...
default image
Правительство Польши ушло в отставку

Подробнее...
default image
М. Дубниковас: в управлении госкомпаниями возвращаемся в темные времена

Подробнее...
default image
Делистинг ESO и Ignitis gamyba – удар по фондовому рынку

Подробнее...
default image
Ведётся подготовка к реконструкции участка Via Baltica до границы с Польшей

Подробнее...
default image
Венецию снова затопило (видео)

Подробнее...
default image
В среду соберется Комиссия по помилованию лиц, осужденных за шпионаж

Подробнее...
Экономика

Цены на свинину будут расти

Фото BFL/Рядаса Вилимаса

В результате африканской чумы свиней переработчики свинины в настоящее время покупают мясо на 30% дороже, чем год назад, а в условиях роста затрат им придется работать как минимум еще несколько лет, прежде чем мировое свиноводчество сможет восстановиться, пишет деловое издание Verslo žinios.

По мнению литовских производителей, хотя цены несколько стабилизировались, они все же продолжают расти, и эта тенденция может продолжаться как минимум 2-3 года, сообщает BNS.

Эгидиюс Мацкявичюс, глава Литовской ассоциации мясоперерабатывающих предприятий, считает, что средняя розничная цена на свинину с весны, когда сырье стало дорожать, выросла примерно на 30%.

афиша

По данным Сельскохозяйственного центра информации и сельского бизнеса, средняя цена закупки свиней в январе-сентябре этого года была на 9,1% выше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Только в сентябре цена была на 22% выше, чем в прошлом сентябре.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ                    

афиша афиша афиша афиша

Оставьте свой комментарий

avatar
600