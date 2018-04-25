Цены на свинину будут расти

Фото BFL/Рядаса Вилимаса

В результате африканской чумы свиней переработчики свинины в настоящее время покупают мясо на 30% дороже, чем год назад, а в условиях роста затрат им придется работать как минимум еще несколько лет, прежде чем мировое свиноводчество сможет восстановиться, пишет деловое издание Verslo žinios.

По мнению литовских производителей, хотя цены несколько стабилизировались, они все же продолжают расти, и эта тенденция может продолжаться как минимум 2-3 года, сообщает BNS.

Эгидиюс Мацкявичюс, глава Литовской ассоциации мясоперерабатывающих предприятий, считает, что средняя розничная цена на свинину с весны, когда сырье стало дорожать, выросла примерно на 30%.