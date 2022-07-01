Цены на жилье растут

По данным индекса цен на квартиры в Литве Ober-Haus, в крупных городах (Вильнюсе, Каунасе, Клайпеде, Шяуляй и Панявежисе) в мае 2022 года наблюдался рост в 1,7% (в апреле 2022 рост был 1,6%).
Общий уровень цен в крупных городах Литвы за последние 12 месяцев вырос на 20,1% (в апреле 2022 г. — 21,4%), пишет lrytas.lt. В мае 2022 г. в столице средняя цена квадратного метра достигла 2229 евро (+34 евро/м²). За год цены выросли во всех городах Литвы: в Вильнюсе – на 21,7%, Каунасе – на 21,3%, Клайпеде – 15,0%, Шяуляй – 18,6% и Панявежисе – 16,2%.
Несмотря на неопределенность в геополитической ситуации и экономической ситуации в стране, цены на квартиры в крупных городах Литвы росли и в апреле, и в мае. Цены росли даже на фоне сокращения числа сделок. Рост цен при снижении числа сделок объясняется снижением предложения.
Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ