Цены на жилье растут

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По данным индекса цен на квартиры в Литве Ober-Haus, в крупных городах (Вильнюсе, Каунасе, Клайпеде, Шяуляй и Панявежисе) в мае 2022 года наблюдался рост в 1,7% (в апреле 2022 рост был 1,6%).

Общий уровень цен в крупных городах Литвы за последние 12 месяцев вырос на 20,1% (в апреле 2022 г. — 21,4%), пишет lrytas.lt. В мае 2022 г. в столице средняя цена квадратного метра достигла 2229 евро (+34 евро/м²). За год цены выросли во всех городах Литвы: в Вильнюсе – на 21,7%, Каунасе – на 21,3%, Клайпеде – 15,0%, Шяуляй – 18,6% и Панявежисе – 16,2%.