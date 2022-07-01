Вилкпеде – начало перемен 

Промышленный район Вилкпеде, расположенный на нижней террасе реки Нерис, производственные площади и природа между ними – это территория с большим потенциалом для трансформации.
Вильнюсское самоуправление вместе с компанией «Вильняус планас» видит возможности для преобразования промышленной территории этой части города, находящейся всего в 5 км от Старого города. Изменения начнутся с развития сети пешеходных дорожек и развития сообщения Вилкпеде с другими частями города. Позже последует адаптация промышленного района к потребностям общества.
«Вилкпеде — это арена больших перемен. Окруженный рекой Нерис и лесами, сегодня в большой степени промышленный район имеет все шансы стать полноценной частью города. Улучшение инфраструктуры сообщения и поощрение новых видов деятельности — это только первые шаги в долгом процессе преобразований», — сказала руководитель группы пространственного планирования ЗАО «Вильняус планас» Милда Жяконите.
Один из первых проектов – реконструкция построенного в 1957 году Букчяйского моста. Это восстановит пешеходное сообщение с районом Лаздинай. После реконструкции мост получит новое название – «Мост электростанции» и станет связующим звеном между улицами Эйгулю и Электринес, запланированы велосипедные дорожки и на правой стороне реки, на ул. Мишкиню, в микрорайоне Лаздинай.
Экспертиза моста, проведенная в 2021 году, показала, что для эксплуатации пригодны только имеющиеся канаты. Проект реконструкции будет направлен на восстановление первоначальной конструкции моста с сохранением канатов, старые металлические конструкции не будут использоваться из-за коррозии.
Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt