Вилкпеде – начало перемен 

«Вилкпеде — это арена больших перемен. Окруженный рекой Нерис и лесами, сегодня в большой степени промышленный район имеет все шансы стать полноценной частью города. Улучшение инфраструктуры сообщения и поощрение новых видов деятельности — это только первые шаги в долгом процессе преобразований», — сказала руководитель группы пространственного планирования ЗАО «Вильняус планас» Милда Жяконите.

Один из первых проектов – реконструкция построенного в 1957 году Букчяйского моста. Это восстановит пешеходное сообщение с районом Лаздинай. После реконструкции мост получит новое название – «Мост электростанции» и станет связующим звеном между улицами Эйгулю и Электринес, запланированы велосипедные дорожки и на правой стороне реки, на ул. Мишкиню, в микрорайоне Лаздинай.

Экспертиза моста, проведенная в 2021 году, показала, что для эксплуатации пригодны только имеющиеся канаты. Проект реконструкции будет направлен на восстановление первоначальной конструкции моста с сохранением канатов, старые металлические конструкции не будут использоваться из-за коррозии.

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt