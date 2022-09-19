Цены на жилье за квартал повысились на 5,9%, за год – на 22,1%

Цены на жилье во втором квартале текущего года по сравнению с первым выросли на 5,9%, сообщает Департамент статистики.
Жилье в новостройках стало дороже на 6,8%. Из него 7,1% составляет жилье в одноквартирных и двухквартирных домах, 6,6% — в многоквартирных домах. Жилье более старой постройки подорожало на 5,5%, в многоквартирных домах — на 6%, в одно- и двухквартирные дома — на 4,1%.
За год — во втором квартале по сравнению со вторым кварталом 2021 года — цены на жилье выросли на 22,1%.
Жилье в новостройках подорожало на 22,5%. Из него 22,6 % составляет жилье в многоквартирных домах, 22,2 % — в одно- и двухквартирных домах. Жилье более старой постройки подорожало на 21,9%. Из него 23,1% — квартиры в многоквартирных домах, 18,4% процента — жилье одно- и двухквартирных домах.
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