Цены на жилье за квартал повысились на 5,9%, за год – на 22,1%

Фото BNS/ Томаса Урбялениса

Цены на жилье во втором квартале текущего года по сравнению с первым выросли на 5,9%, сообщает Департамент статистики.

Жилье в новостройках стало дороже на 6,8%. Из него 7,1% составляет жилье в одноквартирных и двухквартирных домах, 6,6% — в многоквартирных домах. Жилье более старой постройки подорожало на 5,5%, в многоквартирных домах — на 6%, в одно- и двухквартирные дома — на 4,1%.