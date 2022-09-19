Статистика COVID-19: 84 новых случая, смертей от коронавируса не фиксировалось

В больницах проходит лечение 158 пациентов с COVID-19, из них девять — в реанимации.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. человек составил 521,8 случаев. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составила 45,8%.

В начале февраля за сутки устанавливалось более 14 тыс. случаев заражения. Хотя бы один раз коронавирусом в стране заразилось более 1,2 млн человек.

В Литве как минимум одной дозой прививки вакцинированы 70% жителей.

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