Статистика COVID-19: 84 новых случая, смертей от коронавируса не фиксировалось

За минувшие сутки в Литве выявлены 84 новых случаев заражения COVID-19, смертей от коронавируса не фиксировалось, показывают обнародованные в понедельник данные Департамента статистики.
Впервые заразились 67 человек, повторно — 16 в третий раз -1 человек.
В больницах проходит лечение 158 пациентов с COVID-19, из них девять — в реанимации.
За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. человек составил 521,8 случаев. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составила 45,8%.
В начале февраля за сутки устанавливалось более 14 тыс. случаев заражения. Хотя бы один раз коронавирусом в стране заразилось более 1,2 млн человек.
В Литве как минимум одной дозой прививки вакцинированы 70% жителей.
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