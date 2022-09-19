Поезд из Вильнюса в Варшаву начнет курсировать в декабре, обещают министры

Регулярные пассажирские перевозки планируется развивать в три этапа: в 2022-2023 годах поезда будут курсировать по маршруту Варшава-Моцкава-Каунас-Вильнюс, в 2023-2024 годах — Варшава-Каунас-Вильнюс, а после прокладки железной дороги европейской колеи Rail Baltica в столицы стран можно будет добраться прямым скорым поездом.

Обе страны будут постепенно улучшать инфраструктуру, обеспечивая железные дороги подвижным составом, чтобы общая продолжительность поездки на поезде до реализации Rail Baltica не превышала 8 часов.

Литва и Польша запланировали совместно ускорить проект Rail Baltica, расширить международные аэропорты и морские порты – к 2026 году предполагается установить автоматическую сигнализацию на участке от границы с Польшей до Каунаса, улучшить инфраструктуру на маршруте Тракишке- Сокулка.

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