Испанцев призвали отказаться от рождественской иллюминации

Также Боррель считает, что несмотря на то, что на данный момент местные хранилища газа как никогда заполнены, одной из ключевых задач стран Евросоюза является сокращение зависимости от российского газа.

За последние двенадцать месяцев цена на электроэнергию в Испании увеличилась на 49,4%. По данным национального института статистики Испании (INE), это стало основным фактором повсеместного роста цен. Так, по итогам июля потребительская инфляция в стране ускорилась до 10,7%.