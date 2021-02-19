Часть педагогов привиты первой дозой, начинается прививка пожилых людей

По имеющимся у нее данным, из приблизительно 30 тыс. педагогов и работников учебных учреждений, которые должны были быть привиты на этом этапе, привиты 28 тыс.

«По подсчетам Министерства образования, науки и спорта, группа педагогов, которая сейчас должна быть вакцинирована, а речь идет о педагогах дошкольного, начального и специального обучения, а также о педагогах и прочих людей, которые контактируют с детьми в процесса обучения, составляет 30 тыс. человек. По вчерашним данным, были привиты почти 28 тыс. педагогов этой группы. Это означает, что педагоги действительно соглашаются прививаться, видят в этом смысл, видят в этом пользу и понимают, что вакцина — это хорошо», – сказала она.