ЕС введет санкции против РФ за Навального — СМИ

Совет Евросоюза на заседании 22 февраля даст старт введению новых санкций против России из-за ареста Алексея Навального. Об этом в четверг, 18 февраля, пишет Bloomberg со ссылкой на источники в дипломатических кругах.
Отмечается, что, скорее всего, санкции не будут направлены против российских олигархов. Ограничения коснутся российских чиновников и организаций, которые непосредственно причастны к ситуации с Навальным.
Как сообщает агентство, представители стран ЕС 22 февраля могут достичь договоренностей, касающихся последующего введения санкций. Отмечается, что введение санкций могут одобрить к марту, а «принципиальное согласие министров иностранных дел относительно данных мер станет первым шагом».
По данным агентства, среди государств ЕС введение санкций против РФ «пользуется широкой поддержкой». Вместе с тем некоторые из государств, входящих в ЕС, «опасаются сжигать все мосты» в отношениях с РФ.
Ранее в феврале расширить санкции против России предложил Европарламент.korrespondent.net