ЕС введет санкции против РФ за Навального — СМИ

Фото BFL/Кястутиса Ванагаса

Совет Евросоюза на заседании 22 февраля даст старт введению новых санкций против России из-за ареста Алексея Навального. Об этом в четверг, 18 февраля, пишет Bloomberg со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

Отмечается, что, скорее всего, санкции не будут направлены против российских олигархов. Ограничения коснутся российских чиновников и организаций, которые непосредственно причастны к ситуации с Навальным.