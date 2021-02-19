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ЕС введет санкции против РФ за Навального — СМИ

Фото BFL/Кястутиса Ванагаса

Совет Евросоюза на заседании 22 февраля даст старт введению новых санкций против России из-за ареста Алексея Навального. Об этом в четверг, 18 февраля, пишет Bloomberg со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

Отмечается, что, скорее всего, санкции не будут направлены против российских олигархов. Ограничения коснутся российских чиновников и организаций, которые непосредственно причастны к ситуации с Навальным.

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Как сообщает агентство, представители стран ЕС 22 февраля могут достичь договоренностей, касающихся последующего введения санкций. Отмечается, что введение санкций могут одобрить к марту, а «принципиальное согласие министров иностранных дел относительно данных мер станет первым шагом».

По данным агентства, среди государств ЕС введение санкций против РФ «пользуется широкой поддержкой». Вместе с тем некоторые из государств, входящих в ЕС, «опасаются сжигать все мосты» в отношениях с РФ.

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Ранее в феврале расширить санкции против России предложил  Европарламент.

korrespondent.net

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