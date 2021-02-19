Евросоюз ставит перед собой новые торговые цели

Основными принципами новой торговой стратегии Евросоюза будут «настойчивость, стабильность, открытость». Эти принципы приходят на смену прежним, которые отходят теперь на второй план ввиду сразившей в прошлом году планету пандемии коронавируса, последовавшего за ней экономического спада и не прекращающегося даже в период пандемии изменения климата.

Как передает АЗЕРТАДЖ, об этом в Брюсселе заявил вице-председатель Еврокомиссии Валдис Дамбровскис.