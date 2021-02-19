В Британии предотвратили убийство сына принца Уильяма и Кейт Миддлтон

В Великобритании правоохранители предотвратили убийство старшего сына принца Уильяма и Кейт Миддлтон – семилетнего принца Джорджа. Мальчика планировали отравить мороженым, которое королевская семья покупает в супермаркете, пишет The Independent.
Одним из подозреваемых в подготовке теракта является 27-летний Сахайб Абу. Мужчина виновным себя не признает. Однако доказательством его вины являются аудиозаписи и соответствующие покупки — балаклавы, перчатки, меч.
О планах Абу узнал полицейский под прикрытием. Он общался со злоумышленником в Telegram-группе и разговорил его. В соцсети они обсуждали возможность приобретения оружия. Сахайб Абу рассказал о своем «брате», которого «неверные» посадили на 28 лет.
«Знаешь, какой у него был план? Вот там находится дом королевской семьи, пойти в ближайшее Sainsbury’s и … подложить яд в мороженое, значит, королевская семья пойдет и купит там мороженое… Они купят мороженое и, скорее всего, его съест их сын «, — поделился Абу.
Организатором планирования убийства принца Джорджа называют пропагандиста ИГИЛ Хусейна Рашида. Он ранее в интернете публиковал призывы убить принца Джорджа. В 2018 году Рашида приговорили к 25 годам тюрьмы.
Принц Джордж Кембриджский — член британской королевской семьи, третий правнук королевы Елизаветы II и принца Филиппа. Он старший ребенок принца Уильма и Кейт Миддлтон. В семье подрастают принцесса Шарлотта и принц Луи.korrespondent.net