О планах Абу узнал полицейский под прикрытием. Он общался со злоумышленником в Telegram-группе и разговорил его. В соцсети они обсуждали возможность приобретения оружия. Сахайб Абу рассказал о своем «брате», которого «неверные» посадили на 28 лет.

«Знаешь, какой у него был план? Вот там находится дом королевской семьи, пойти в ближайшее Sainsbury’s и … подложить яд в мороженое, значит, королевская семья пойдет и купит там мороженое… Они купят мороженое и, скорее всего, его съест их сын «, — поделился Абу.