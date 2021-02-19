Посла Литвы в Беларуси не допустили на судебный процесс над врачом и журналисткой

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В пятницу белорусский суд не допустил дипломатов Литвы и других стран для наблюдения за судебным процессом над журналистской и врачом за раскрытие данных о смерти лица, арестованного полицией.

Временный поверенный в делах Литвы Аста Андрияускене сообщила BNS, что наблюдать за процессом также прибыли представители делегаций Франции, США, Германии и ЕС.