Посла Литвы в Беларуси не допустили на судебный процесс над врачом и журналисткой

В пятницу белорусский суд не допустил дипломатов Литвы и других стран для наблюдения за судебным процессом над журналистской и врачом за раскрытие данных о смерти лица, арестованного полицией.
Временный поверенный в делах Литвы Аста Андрияускене сообщила BNS, что наблюдать за процессом также прибыли представители делегаций Франции, США, Германии и ЕС.
«Заседание было объявлено закрытым, и мы вынуждены были уйти», – сказала дипломат.
Независимые белорусские СМИ сообщили, что наблюдать за процессом было запрещено и их журналистам.
Обвинения в деле предъявлены журналисту независимого белорусского портала новостей tut.by Катерине Борисевич и врачу Артему Сорокину.
Их обвиняют в разглашении медицинской информации о скончавшемся участнике протестов Романе Бондаренко.
Врача минской БСМП Артема Сорокина и журналистку TUT.BY Катерину Борисевич задержали ровно три месяца назад — 19 ноября 2020 года. По мнению Генеральной прокуратуры, которая возбудила уголовное дело, они разгласили медицинскую тайну о состоянии Романа Бондаренко, что повлекло тяжкие последствия, а именно «повышение напряженности в обществе и создание атмосферы недоверия к компетентным государственным органам». Врачу и журналисту грозит до трех лет лишения свободы. На процессе судья приняла решение, что дело будет слушаться в закрытом режиме.
tut.by