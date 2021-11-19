Чечевица: белок и витамины

Разновидностей этой полезной культуры немало. Отличаются они по цвету. Но на вкус практически одинаковы и имеют ореховый привкус.

Чечевица относится к диетическим продуктам, богатым белком, который усваивается организмом гораздо лучше, чем животный белок. Она сытная и может составить основу множества блюд. Чечевица содержит витамины группы В, А, РР, Е, бета-каротин, марганец, цинк, йод, медь, кобальт, хром, бор, серу, селен, фосфор, титан, магний, калий, железо и другие микроэлементы. Также она богата крахмалом, натуральным сахаром, ненасыщенными жирными кислотами омега-3 и омега-6, растительной клетчаткой.

Польза чечевицы

Употребление этой бобовой культуры положительно сказывается на пищеварении и является профилактикой рака кишечника. Чечевица является прекрасным источником аминокислот, которые помогают вырабатывать серотонин в организме, а значит твоя нервная система будет в порядке. Употребление чечевицы помогает снизить уровень холестерина в крови, повысить уровень гемоглобина, нормализовать работу сердца и сосудов, урегулировать скачки давления.

Для худеющих – это источник белка, длительная сытость, витаминная помощь и отсутствие жиров. У чечевицы есть удивительное свойство не впитывать нитраты и ядовитые элементы. Которыми щедро снабжают поля производители. Поэтому эта культура считается экологически чистым продуктом и рекомендована в детском питании.

Чечевица богата легкими углеводами, поэтому не повышает уровень сахара в крови и для диабетиков является незаменимым блюдом.

Вред чечевицы

Как любой другой продукт, чечевица из-за своих специфических свойств имеет и противопоказания. Во-первых, это бобовые, которые приводят к вздутию и дискомфорту в кишечнике. Поэтому, если у тебя чувствительная система ЖКТ или есть хронические заболевания желудка, кишечника, лучше с чечевицей быть осторожней. Во-вторых, так как чечевица тяжело переваривается, ее следует избегать людям с таким заболеванием, как подагра. Из-за высокого содержания фитиновой кислоты в чечевице она снижает усвояемость полезных веществ, в частности кальция, железа. Если твой организм истощен отсутствием витаминов и микроэлементов, не рискуй злоупотреблять чечевицей.

Чечевица – полезная культура, которая содержит много белка, витаминов и микроэлементов, и ее рекомендуется употреблять особенно тем, кто отказывается от мяса. В супах чечевица получается невероятно нежной, а за счет приправ очень вкусной и ароматной.

Суп из чечевицы с беконом и чесноком

5 полосок бекона, 2 зубчика чеснока, луковица, 4 моркови, 6 листьев шалфея, полтора стакана красной чечевицы, 1 ч. л. кумина, 5 ст. куриного бульона, соль и перец (по вкусу), оливковое масло и яйцо для подачи.

Бекон обжарьте до золотистого цвета и выложите в тарелку. На жире из бекона обжарьте порубленные и нарезанные мелко чеснок, лук и морковь. Когда морковь станет мягкой, добавьте шалфей и потушите в течение минуты. Добавьте кумин, чечевицу и бульон, варите в течение получаса, приправьте по вкусу. Суп можно взбить блендером, убрав листья шалфея, а можно оставить и так. Подавайте, добавив в тарелку бекон, масло и кусочки вареного яйца.

Суп из чечевицы с мятой

1 ст. красной чечевицы, луковица, растительное масло, сливочное масло, 5 ст. горячей воды, чайная ложка сухой мяты, соль и перец.

Мелко нарежьте лук и обжарьте его на растительном масле до золотистого цвета. Чечевицу промойте и обжарьте с луком в течение минуты. Добавьте сливочное масло. Теперь влейте в кастрюлю воду, приправьте по вкусу и варите в течение 45 минут. За минуту до готовности добавьте мяту и дайте супу настояться около 10 минут.

Зимний суп с курицей и гренками

1 ст. красной чечевицы, 2 литра воды, 4 картофелины, луковица, морковь, сладкий желтый перец, 2 куриных филе, 50 мл сливок, половина багета, растительное масло, соль, перец, чеснок и зелень по вкусу.

Промойте чечевицу, залейте водой и варите до полуготовности. Картофель почистите, нарежьте кубиками, добавьте к чечевице. Остальные овощи нарежьте кубиками и добавьте в суп. Филе нарежьте тонкими ломтиками, посолите и поперчите, сбрызните растительным маслом. На сковороде с растительным маслом обжарьте ломтики багета, предварительно натерев их чесноком. Куриное филе также обжарьте. Когда овощи будут готовы, приправьте суп и взбейте блендером. Продавайте с кусочками филе, гренками и зеленью.

Суп с грибами и чечевицей

80 г нута, 80 г чечевицы, 3 болгарских перца, перец чили, морковь, 4 стебля сельдерея, 2 цукини, 3 помидора, 3 зубчика чеснока, 400 г шампиньонов, полтора литра грибного бульона, растительное масло, соль, молотый перец по вкусу.

Промойте нут и замочите на ночь. Промойте чечевицу. Овощи нарежьте кубиками, грибы — пластинами. На растительном масле обжарьте нарезанный лук, чеснок и овощи. Разогрейте духовку до 180 градусов. В кастрюлю отправьте нут и чечевицу, залейте бульоном, перемешайте, накройте крышкой и отправьте на час в духовку. Добавьте в кастрюлю грибы, приправьте по вкусу, накройте крышкой и потомите еще 15 минут.

Пряный суп из моркови и чечевицы

2 ч. л. семян тмина, щепотка хлопьев чили, 2 ст. л. оливкового масла, 600 г натертой моркови, 140 г красной чечевицы, 600 мл овощного бульона, 125 мл молока, соль и перец по вкусу, для подачи — хлеб и сметана.

Нагрейте кастрюлю и обжарьте в ней семена тмина и хлопья чили в течение минуты. Достаньте половину и отложите. Добавьте в кастрюлю масло, морковь, чечевицу, бульон, молоко, доведите до кипения. Варите в течение 15 минут. Взбейте суп блендером и приправьте по вкусу. Разлейте суп по тарелкам, добавьте сметану и посыпьте отложенными специями. Поджарьте к супу гренки из хлеба.

Рагу из чечевицы с рисом, кокосовым молоком и кинзой

175 г чечевицы, 200 мл молока кокосового, 700 мл воды, 185 г помидор, 125 г зеленого лука, 15 г чеснока, 15 г корня имбиря, 100 г томатной пасты, 7 г перца чили, 15 г кинзы, 30 г лука репчатого, 720 г риса, перец, кориандр, зира, сумах — по вкусу.

Замочить чечевицу на 2 часа. Лук, имбирь, чеснок и перец чили обжарить до румяной корочки. Добавить томатную пасту и специи. Обжарить на медленном огне в течение 5 минут. Выложить в кастрюлю и добавить промытую чечевицу. Добавить воду, накрыть кастрюлю крышкой и тушить на медленном огне 1-1,5 часа. Влить в кастрюлю кокосовое молоко и тушить до чуть густого состояния. В конце добавить зелень и специи по вкусу. Подавать рагу с отварным японским рисом, украсить листьями кинзы.

Овощное рагу

1 ст. чечевицы, 1 цукини, 2 помидора, 300 г тыквы, перец, соль, масло растительное — по вкусу.

Чечевицу отварить в подсоленной воде до готовности. Морковь и цукини натереть на крупной терке, тыкву и помидоры нарезать кубиками. Подготовленные овощи посолить, поперчить и обжарить на растительном масле до мягкости. Добавить к овощам чечевицу, перемешать, тушить до готовности.

Баклажаны с чечевицей и грибами

5 шт. баклажан, 250 г чечевицы, 250 г грибов, 1 луковица, 1 перец зеленый, 2 зуб. чеснока, 120 г сыра чеддер, 3 помидора, 4 ст. л. оливкового масла, 2 яйца, 2 ст. л. белого вина, 2 ч. л. сахара, 1 пучок петрушки, 1,5 ст.л. сливочного масла, 1,5 ст.л. муки, 1 ст. молока.

Отварить чечевицу почти до готовности. Очистить баклажаны, нарезать довольно тонкими кружками, посолить и оставить на 30 минут. Затем сполоснуть водой и обсушить салфеткой. Поджарить баклажаны с двух сторон на 2 ст. ложках разогретого оливкового масла. Сложить в тарелку. Мелко порезать лук и потушить на оставшемся оливковом масле вместе с толченым чесноком и нарезанным зеленым перцем. Добавить в сковороду нарезанные грибы и помидоры. Посолить, поперчить, добавить порубленную петрушку, влить вино. Накрыть крышкой и тушить 10 минут. Затем положить чечевицу и снять с огня. В смазанную форму для запекания выложить половину баклажанов, сверху распределить чечевично-овощную смесь и накрыть ее оставшимися баклажанами. Отставить в сторону. Растопить в кастрюльке сливочное масло, смешать с мукой и, помешивая, варить 1 минуту. Снять с огня и потихоньку влить молоко. Довести до кипения, уменьшить огонь и варить около 5 минут – пока соус не загустеет. Снять с огня, вбить яичные желтки, посолить, поперчить, добавить мускатный орех. Осторожно ввести взбитые белки. Вылить соус на баклажаны, сверху посыпать тертым сыром и поставить в разогретую до 180° С духовку на 30 минут. Затем выключить огонь и дать блюду потомиться еще минут 10.