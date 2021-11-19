Напитки для крепкого иммунитета

Woman is choosing natural healthy turmeric drink instead of traditional drugs and pills against flu. Alternative medicine concept. Top view, copy space

Переменчивая погода постоянно испытывает наш организм на прочность вирусами и инфекциями. Наше тело как никогда нуждается в витаминах и микроэлементах, и эти напитки помогут укрепить иммунитет.

Золотое молоко с куркумой

Понадобится 2 стакана любого молока, чайная ложка молотой куркумы, половина чайной ложки молотой корицы, щепотка молотого черного перца, небольшой кусочек свежего корня имбиря, щепотка молотого красного перца, мед или кленовый сироп по вкусу.

Все ингредиенты сложите в блендер и взбейте на высокой скорости. Смесь вылейте в небольшую кастрюлю и варите на среднем огне в течение 3-5 минут, помешивая и не допуская закипания. Пейте напиток горячим.

Витаминный коктейль с имбирем

Возьмите 60 грамм свежего или замороженного шпината, 2 апельсина, 2 стебля сельдерея, 2 см свежего корня имбиря.

Апельсины и имбирь очистите от кожуры. Все ингредиенты порубите на кусочки и пропустите через соковыжималку. Напиток можно пить с мякотью или профильтровать с помощью марли.

Морковно-банановый смузи

Подготовьте среднего размера морковь, 0,5 см корня свежего имбиря, половинку банана, сок половины лимона, 150 мл воды, чайную ложку меда.

Морковь и имбирь вымойте, очистите от кожуры. Все ингредиенты сложите в блендер и измельчите до однородной консистенции. При необходимости добавьте еще воды.

Клюквенно-яблочный смузи

Возьмите 2 стакана свежей или замороженной клюквы, банан, одно крупное яблоко, небольшой пучок свежего или замороженного шпината, стакан воды.

Вымойте ягоды и фрукты. Если клюква и шпинат замороженные, дайте им оттаять при комнатной температуре. Все ингредиенты сложите в блендер и измельчите до однородной консистенции.

Свекольный латте

Вам понадобится 45 мл свежевыжатого сока свеклы, чайная ложка меда или кленового сиропа, стакан любого молока, любые пряности по вкусу (корица, имбирь или кардамон).

Подогрейте в кастрюле молоко. Добавьте в молоко мед. Влейте свежевыжатый сок свеклы и добавьте щепотку пряностей, хорошо перемешайте. Пейте свекольный латте теплым или охлажденным.

Будьте здоровы!