Один из старейших вильнюсских кинотеатров «Скальвия»-через тернии к звездам

В кинотеатре работает буфет, в уютной обстановке можно выпить чашечку кофе. Комфортный кинозал позволяет погрузиться в мир кино. Киноцентр имеет собственный имидж, отличный от привычных нам кинотеатров не только репертуаром, но и неповторимой творческой атмосферой.

Об «особенностях» работы киноцентра – в интервью с директором кинотеатра «Скальвия» Вилмой Левицкайте.

— «Скальвия» — кинотеатр, цель которого — показывать некоммерческое кино и постсоветскую культуру в Литве, — отметила В.Левицкайте.- Это мы реализуем через различные программы. Понятно, что главная наша работа — обеспечение качественного репертуара. Но есть и другая важная область, которой мы уделяем немало внимания, образовательная.

Фото BFL/Томаса Урбелениса

— Как вы оцениваете ситуацию в литовском кино сегодня в сравнении с предыдущими десятилетиями?

— Сравнивать с советским временем довольно сложно, даже не знаю, какие могут быть точки соприкосновения, потому что различаются и системы производства, и принципы создания фильмов. В те времена была широкая сеть кинотеатров, в целом ситуация с кино была иной — кино меньше конкурировало с другими формами досуга.

С восстановлением независимости многое поменялось и в литовском кино. Изменилась и реформировалась система производства, распространения, кинотеатры закрывались, осталось лишь несколько. Какое-то время предпочтение отдавалось коммерческому кино, количество фильмов литовского производства сократилось.

Зародилось такое явление, как коммерческое кино. Хотя оно и встречает противоречивые оценки, но несомненное его достоинство в том, что оно дало возможность набраться опыта для самой индустрии. Работающие в нем смогли повышать квалификацию, у специалистов была работа, что в целом сказывается и на развитии всей индустрии.

Но постепенно проходило реформирование, увеличилось финансирование, появились новые имена, такие, как кинорежиссер Шарунас Бартас, кинорежиссер и продюсер Арунас Мартялис, кинорежиссер, лауреат Национальной премии в области культуры и искусства Аудрюс Стонис. Они получили признание не только в Литве, но и за рубежом.

Сегодня литовское кино получило признание, любовь зрителей.

— В репертуаре «Скальвии» — литовский кинематограф советского периода. Каким образом этот период представляется зрителю?

— Литовский советский кинематограф хотя и находился под идеологическим воздействием, влиянием цензуры, но это наша история.

Литовские киноцентры берутся за реставрацию и оцифровывание фильмов того времени. Это значит, что они становятся технически приемлемыми для просмотра. Мы представляем эти фильмы в разных проектах, например, несколько фильмов демонстрируются в программе «Учусь по кино» (это программа для учащихся средних школ). В рамках этой программы демонстрируем фильмы о литовской истории.

Также фильмы, созданные в советские годы, демонстрируем на фестивалях документального кино.

— Творчество каких режиссеров, ставших уже историей советского периода, вам наиболее интересен?

— Мне нравятся фильмы Арунаса Жябрюнаса. Тема его творчества – мир детства, что позволило создавать кино не по заказу, а оригинальное, свободное. Также интересны фильмы Витаутаса Жалакявичюса, Генрикаса Шаблявичюса. С интересом пересматриваю фильм «Чувства» (режиссеров А. Грикявичюса, А. Даусы). Этот фильм был удостоен специального приза Международного кинофестиваля в Сан-Ремо (Италия).

Считаю, что все исторические этапы важны. Кино – это часть нашей культуры, отражение времени.

Надеюсь, что у литовского кинематографа хорошая перспектива, появятся и новые интересные авторы, фильмы, которые получат признание зрителей не только в Литве. но и за рубежом.

Гражина Лопатинайте.